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Введение в альтернативную онкологию
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59 views • January 17, 2021
Прямой эфир Бориса Гринблата с консультантом по веганскому питанию Panda_Olga о сути, причинах и способах лечения рака альтернативными методами.
Борис расскажет о том, как современная медицина пришла к нынешнему состоянию, о том, что такое рак, и как он возникает и о том, какие существуют методы лечения этого заболевания.
Материалы в тему
• Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Клинические протоколы альтернативного лечения рака https://medalternativa.info/entry/protokoly-lecheniya-raka/
• Опухоль не нужно травить, резать или жечь. Оставьте её в покое! https://medalternativa.info/entry/opuhol-ne-nuzhno-rezat/
• Ошибки при использовании натуральных (альтернативных) методов лечения рака https://medalternativa.info/our/speak/oshibki-alternativnyh-metodov-lecheniya/
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Борис расскажет о том, как современная медицина пришла к нынешнему состоянию, о том, что такое рак, и как он возникает и о том, какие существуют методы лечения этого заболевания.
Материалы в тему
• Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Клинические протоколы альтернативного лечения рака https://medalternativa.info/entry/protokoly-lecheniya-raka/
• Опухоль не нужно травить, резать или жечь. Оставьте её в покое! https://medalternativa.info/entry/opuhol-ne-nuzhno-rezat/
• Ошибки при использовании натуральных (альтернативных) методов лечения рака https://medalternativa.info/our/speak/oshibki-alternativnyh-metodov-lecheniya/
Мы распространяем правду и знания. Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, то вы можете перевести любую посильную для вас сумму. Это поможет распространению правдивой информации о раке и других болезнях и может спасти чьи-то жизни. Участвуйте в этом важном деле помощи людям! https://medalternativa.info/donate/
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