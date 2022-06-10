RT NEWS - CHARLES MICHEL MISLEADS AND MAKE A FOOL OUT OF THE EU PEOPLE AND COUNTRIES

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CLARE DALY MEP - THE EU -https://www.brighteon.com/ed4aaba7-c922-453a-85c6-910ebc34a428
BIO METRICS IV GOT U UNDER MY SKIN - ITS A TRACKER YOU DONT WANT OR NEED IT ITS A SLAVE MARK! -https://www.brighteon.com/ed9d15d1-f8c5-4777-a496-0540cf73afc5
DONALD WHAT HAVE YOU DONE! -luciferaze - your the new world new slave chimera https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
OBAMA - STOP UNCOVERING THE CRIMES WE COMMITTED CENSOR THE INTERNET -https://www.brighteon.com/4f70eefe-8f36-4f29-99bc-49f1109375ac