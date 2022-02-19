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Документ о «вакцинации», указан ... код для «5G»!!!
Vera Nika
Vera Nika
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273 views • February 19, 2022

Документ о «вакцинации», указан ... код для «5G»!!!

Италия. Трижды вакцинированный человек показывает документ о вакцинации, на котором — код для «5G»!

Как выяснилось, есть привитые, у которых в документе имеется эта графа, а есть привитые, у которых в документе её нет.

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

https://usmalos.com/novosti/2020/05/14/video-5g-vtoraya-vspishka-pandemii-koronavirusa-karantin-vakcinaciya-chipizaciya-metka-antihrista/ Видео по теме надвигающейся опасности — ПРИ ПОМОЩИ «5G» ГОТОВИТСЯ Т.НАЗ. «ВТОРАЯ ВСПЫШКА ПАНДЕМИИ», после которой «карантин» не отменят уже никогда: последует принудительная вакцинация-чипизация, порабощение большинства землян, тирания Антихриста.

«Потому что, сейчас всё поглотили тёмные силы, идёт их время, они себя полностью проявили, и сейчас у них — предсмертная агония, пытаются всё захватить в свои руки. Повсюду — мерзость запустения, мракобесие. Ещё чуть-чуть, и выйдет Антихрист, их предводитель, и шабаш подойдёт к концу. Рванёт Свет на всю катушку (сколько Его уже Собрано!), как пружинка, которую Азъ Сдерживаю Всеми Силами. Рванёт Квантовый Скачок, и мало не покажется всей этой нечисти! А все Светлые, Чистые, Добрые войдут в Царство Света. Новая планета войдёт в Новый энергетический Слой». «Выдержать время кромешной Тьмы вам поможет Молитва Света, Она позволит зарядиться изнутри Потоками Света Матери Мира, Наполниться АБСОЛЮТНОЙ Энергией. А когда будут принудительно ставить «метку Зверя», можно просто Её читать, и тёмные будут шокированы. Если же собраться целой группой и читать эту Молитву, демоны будут терять свою власть и силу. Потому что Истинное Слово — это основное оружие против Тьмы» ( https://youtu.be/EXfbF62xBTo ).

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«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).

Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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