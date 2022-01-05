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Opruier Max vd Berg opgepakt bij huis Kaag!
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22 views • January 05, 2022
Opruiers Eline van ’t Noordende en Max vd Berg vonden het noodzakelijk vanavond de aanstaande minister van Financiën Sigrid Kaag bij haar woning lastig te vallen.
Eline van ’t Noordende van Onrecht TV filmt, Max schreeuwt leuzen en belt aan met een brandende fakkel in zijn hand.
Eerder stond deze gestoorde gek bij Hugo de Jonge aan de deur.
Max is opgepakt, laten we hopen nu voor heel lang, Eline komt er weer mee weg. Hoe lang nog?
Met dank aan Snappie Justitia voor het filmpje!
Eline van ’t Noordende van Onrecht TV filmt, Max schreeuwt leuzen en belt aan met een brandende fakkel in zijn hand.
Eerder stond deze gestoorde gek bij Hugo de Jonge aan de deur.
Max is opgepakt, laten we hopen nu voor heel lang, Eline komt er weer mee weg. Hoe lang nog?
Met dank aan Snappie Justitia voor het filmpje!
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