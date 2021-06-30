Wappie Albert ontmoet Video in Verzet.

Wappie Albert Zantbergen voelt zich een hele peer, bij elke demonstratie is hij te vinden en dan filmt hij dat het een lieve lust is. Dat wappie Albert vooral poep praat heeft hij niet door, live gaan is het meest belangrijke in zijn leven. Hij heeft last van achtervolgingswaanzin en als hij een verdiende tik krijgt gaat hij lopen huilebalken en roept gelijk op om de agent in kwestie ‘beroemd’ te maken.

Een mannetje van niks. En wappie Albert weet zelf ook wel dat zijn livedingessen niets voorstellen en was daarom maar wat blij dat Video in Verzet offline was. En als hij dan Sven van Video in Verzet aantreft op een demonstratie wil hij die toch even op zijn live hebben, kan hij het er nog eens lekker inwrijven.

Het zal een tegenvaller zijn voor wappie Albert dat Video in Verzet weer terug is, weg zijn de extra kijkertjes, jammer joh.