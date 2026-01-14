© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
SKY NEWS LIVE REPORT 10AM - 14.1.2026. UK GOVERNMENT ABANDONS PLANS FOR MANDATORY DIGITAL ID CARDS. ——- THE PEOPLES VOICES HAVE SPOKEN, AS SOME OF US VERY AWAKE FULL WELL KNOW, THOSE IN POWER RELY ON OUR STUPIDITY TO COMPLY, NONE COMPLIANCE ON MASS IS ONE OF OUR GREATEST SOLUTIONS, MANY HAVE YET TO UNDERSTAND THIS, BUT DONT WORRY THEY WILL BE BACK TO TRY AGAIN, THEY ARE SAYING ITS VOLUNTERY , TESTING THE WATER TO SEE HO MANY WILL ACCEPT IT.