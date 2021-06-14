© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Το Blockchain της Cardano στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αιθιοπίας
Follow
1
Share
Report
91 views • June 14, 2021
Είναι απόσπασμα απο το βίντεο στο οποίο ο Υπουργός Παιδείας της Αιθιοπίας, H.E. Getahun Mekuria (Dr.-Ing), συνομιλεί με τον Διευθυντή των αφρικανικών δραστηριοτήτων της IOHK, John O'Connor, για να συζητήσουν τη συνεργασία που θα φέρει την τεχνολογία Blockchain και την ψηφιακή ταυτότητα σε 5 εκατομμύρια μαθητές σε όλη τη χώρα.
Το βίντεο ολόκληρο θα το βρείτε εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=1f6h_K9JR5Y
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :
«Η χρήση του Blockchain ως όπλο: Αποκομίζοντας κέρδος από την αύξηση της ανισότητας»
[..]
«Σε αυτή τη συνέντευξη, αναλύουμε τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του blockchain, το οποίο ευνοείται από την ψηφιοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του μυαλού, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.
Η Alison μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το ιατρικό ή υγειονομικό διαβατήριο είναι ένας δούρειος ίππος που μας παγιδεύει εντός πολύ μεγαλύτερου ελέγχου.
Συνδέει μεταξύ τους πολλά διαφορετικά πράγματα - όπως το οπλοποιημένο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, την αυξημένη αυτοματοποίηση, το πανοπτικόν και τη μετατόπιση προς τη ρομποτική.»
Η συνέχεια εδώ :
https://oaskhths.blogspot.com/2021/06/blockchain-solari-report.html
Περισσότερα εδώ :
https://oaskhths.blogspot.com/
Το βίντεο ολόκληρο θα το βρείτε εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=1f6h_K9JR5Y
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :
«Η χρήση του Blockchain ως όπλο: Αποκομίζοντας κέρδος από την αύξηση της ανισότητας»
[..]
«Σε αυτή τη συνέντευξη, αναλύουμε τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του blockchain, το οποίο ευνοείται από την ψηφιοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του μυαλού, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.
Η Alison μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το ιατρικό ή υγειονομικό διαβατήριο είναι ένας δούρειος ίππος που μας παγιδεύει εντός πολύ μεγαλύτερου ελέγχου.
Συνδέει μεταξύ τους πολλά διαφορετικά πράγματα - όπως το οπλοποιημένο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, την αυξημένη αυτοματοποίηση, το πανοπτικόν και τη μετατόπιση προς τη ρομποτική.»
Η συνέχεια εδώ :
https://oaskhths.blogspot.com/2021/06/blockchain-solari-report.html
Περισσότερα εδώ :
https://oaskhths.blogspot.com/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.