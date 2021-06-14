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Το Blockchain της Cardano στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αιθιοπίας
Ασκητής
Ασκητής
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91 views • June 14, 2021
Είναι απόσπασμα απο το βίντεο στο οποίο ο Υπουργός Παιδείας της Αιθιοπίας, H.E. Getahun Mekuria (Dr.-Ing), συνομιλεί με τον Διευθυντή των αφρικανικών δραστηριοτήτων της IOHK, John O'Connor, για να συζητήσουν τη συνεργασία που θα φέρει την τεχνολογία Blockchain και την ψηφιακή ταυτότητα σε 5 εκατομμύρια μαθητές σε όλη τη χώρα.

Το βίντεο ολόκληρο θα το βρείτε εδώ :

https://www.youtube.com/watch?v=1f6h_K9JR5Y

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

«Η χρήση του Blockchain ως όπλο: Αποκομίζοντας κέρδος από την αύξηση της ανισότητας»

[..]
«Σε αυτή τη συνέντευξη, αναλύουμε τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του blockchain, το οποίο ευνοείται από την ψηφιοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του μυαλού, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.
Η Alison μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το ιατρικό ή υγειονομικό διαβατήριο είναι ένας δούρειος ίππος που μας παγιδεύει εντός πολύ μεγαλύτερου ελέγχου.
Συνδέει μεταξύ τους πολλά διαφορετικά πράγματα - όπως το οπλοποιημένο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης, την αυξημένη αυτοματοποίηση, το πανοπτικόν και τη μετατόπιση προς τη ρομποτική.»

Η συνέχεια εδώ :
https://oaskhths.blogspot.com/2021/06/blockchain-solari-report.html

Περισσότερα εδώ :

https://oaskhths.blogspot.com/
Keywords
blockchaindata miningethiopiaoaskhths
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