Мой сон 6 марта 2020 г. про гонки машинок. «Страшный трансформер Молния Макквин» Лимузин Д. Трампа «Зверь». Гонки Daytona 500

Юлин сон (от 6 марта 2020 г.):Мы смотрели мультик в стиле 3D про Молнию Макквина и другие машинки из мультика «Тачки». Машины устроили дрэгрейсинг (drag racing) – то есть гонки - на склоне, зимним вечером. Справа ехали в гору 2 машины — Макквин и его друг Док Хадсон.
Машинки катились кубарём или бочкой, катясь по снежному склону. Вначале всем было весело.
Потом вдруг оказалось, что в Макквине есть водитель. Он вышел и стал вести себя как РОБОТ-МОНСТР. Или, возможно, машина сама трансформировалась — и чем-то напомнило мне, как в мультике «ТРАНСФОРМЕРЫ». И этот Макквин рычал, светился зелёным, слышен был лязг металла. У него в руках был острый меч, и он начал вокруг всех рубить, убивать. Было страшно даже смотреть в его сторону. Я кое-как смогла найти кнопку, чтобы выключить мультик.
Выпуск новостей Global News от 16 февраля 2020 г.
Trump takes lap of Daytona 500 track in presidential limo ‘the Beast’
https://www.youtube.com/watch?v=HBbrunsOlF8
Про мультфильм «Тачки» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
«Cars» https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_McQueen
главные персонажи: Молния Макквин (Lightning McQueen) и Док Хадсон (Doc Hudson)
Возможно, что то, что персонаж во сне ТРАНСФОРМИРОВАЛСЯ или стал как ТРАНСФОРМЕР, означает то, что зверь cедьмой становится восьмым, как Лиланд Джонс в видео про 7 голов зверя — посмотрите https://youtu.be/2AjuLknFDTM?t=3414
Откр 17:11
И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдёт в погибель.
Лиланд связывает это с пророчеством из Даниила:
Дан 7:4
Первый — как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему.
«Есть 7 голов. А про них в Откровении 17:10 говорится, что пятеро из них пали (Откр 17:10), «один есть» - это «небольшой рог». Это роль, которую играл Обама на протяжении определённого периода времени... во время конца своего президентского срока, в течение тех 790 дней, после которых начинается период скорби. Вот что имеется в виду под словами «один есть», это тот «небольшой рог», шестой, который мы находим в 8-й главе Даниила: ... великий царь («большой рог»), четыре видных рога (Дан 8:8) и далее «небольшой рог» (Дан 8:9)... Их шесть. Далее говорится, что «другой ещё не пришёл» (Откр 17:10). Это означает то, что будет ещё 7-й царь, «и когда придёт, недолго ему быть.» (Откр 17:10)... Это лев с орлиными крыльями из Дан 7:4 То есть, Трамп не всегда был антихристом. У него была своя роль, прежде чем он стал антихристом, прежде чем он пошёл в погибель (Дан 11:45, 2Фес 2:3, Откр 17:8, Откр 17:11).»
Водитель во сне может означать ДУХА — или Святого Духа или духа антихриста и Сатаны.
Библия говорит, что человек может быть водим или Святым Духом или плотью.
Рим 8:14
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
2Тим 3:6
К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
Иез 13:3
Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели!
Притч 2:17
которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего.
2Фес 2:3
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
Лк 22:3
Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати,
Ин 13:27
И после сего куска вошёл в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
Откр 12:12
… Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени.
Лк 10:18
Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию
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