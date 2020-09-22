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OCCULT SECRETS OF JUDAISM REVEALED! - ADAM GREEN & CHRISTOPHER JON BJERKNES (VIDEO)
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216 views • September 22, 2020
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
6,000,000 LIES (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2e453b7e-2b55-4876-9399-a8cfa6188a83
“SIX MILLION JEWS” (1915-1938) - TRANS22 (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/27f7a8fe-da3e-4a26-a537-0a6a57b931d3
THE ETHNIC ORIGINS OF COMMUNISM, BOLSHEVISM, AND THE 'RUSSIAN' REVOLUTION (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/pehmHbY2mclY/
QUESTIONING THE HOLOCAUST: WHY WE BELIEVED THE LIE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5e3c32e7-ed66-45cc-ae4b-a2e09bc44993
OTHER LOSSES [2015] - JAMES BACQUE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/27690fd6-d75b-403f-b062-2a0be67086af
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION [1903] (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE HIDDEN TYRANNY [THE ROSENTHAL DOCUMENT] - HAROLD WALLACE ROSENTHAL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/528de0ff-ca0d-44e3-a455-41c0d0ec9ed8
KHAZARIAN MAFIA - THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/79af6638-5e79-4b74-b1be-1dd23421138e
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5802ea0c-9346-46ad-96c2-3de8d3f2489e
EXPOSES TRUE HISTORY OF WWI, WWII, ADOLF HITLER AND JEWS - BENJAMIN H. FREEDMAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/4518b899-1090-4aa3-8592-6ffb39ede75f
HELLSTORM [2015] - KYLE HUNT (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/xhY9ATDCrOWP/
EISENHOWER'S RHINE MEADOWS DEATH CAMPS - JUSTICE FOR GERMANS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/086cb49c-cced-40f6-8315-207e7b7ecc3f
NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/c5b635ed-1e6d-4f63-9332-907adb8c0d5a
THE ETERNAL ENEMY OF MANKIND: KNOW YOUR ENEMY AND FIGHT THEM - DR. JAMES P. WICKSTROM (VIDEO)
https://www.brighteon.com/490df14e-92b1-44bd-ad5d-982857cfa52c
ADOLF HITLER VS. THE JEW WORLD ORDER - ERIC DUBAY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/lslBj2u4v3Uw/
ADOLF HITLER WARNED HUMANITY BUT WE DIDN'T LISTEN!!! (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/a9JBjvxL2MWp/
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.brighteon.com/835598ba-7c30-4e5d-86dd-ada6dc813e8b
THE ETHNIC ORIGINS OF COMMUNISM, BOLSHEVISM, AND THE 'RUSSIAN' REVOLUTION (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/43fb6413-36d6-4975-b755-2bf15fdd3445
MISSING LINKS: THE DEFINITIVE TRUTH ABOUT 9/11 [2008] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/3216ceb9-81ee-4d3a-ad84-aec66b97c010
THE TRUTH ABOUT ANTI-SEMITISM - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2159da45-7b3e-4ed7-b2a7-bb156a306576
9/11 MISSING LINKS: PROOF THAT ZIONIST JEWS DID 9/11 - MIKE DELANEY (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/3216ceb9-81ee-4d3a-ad84-aec66b97c010
GOD'S CHOSEN PEOPLE - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/6affe9ab-7993-4640-a777-0fbda16d7c63
WE NEED TO TALK ABOUT THE JEWS - MARTY LEEDS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/454e535a-1da2-4c09-a038-689ea6410722
THE ANTI-SEMITISM VIRUS - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/9603ebdd-abfd-496c-81bc-1cfe4afe8110
THE HIDDEN HISTORY OF THE INCREDIBLY EVIL KHAZARIAN MAFIA [2015] - PRESTON JAMES (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/foCOmc8JGC9O/
NEW STUDY ON THE AMOUNT OF PEOPLE WHO KNOW THE TRUTH ABOUT THE HOLOCAUST - RICK HESKEY (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/b07db629-ac2a-4aee-a18e-f781b56759ac
Christopher Jon Bjerknes at CJB Books
https://cjbbooks.com
Adam Green at Know More News (KMN)
https://www.knowmorenews.org/
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
6,000,000 LIES (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2e453b7e-2b55-4876-9399-a8cfa6188a83
“SIX MILLION JEWS” (1915-1938) - TRANS22 (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/27f7a8fe-da3e-4a26-a537-0a6a57b931d3
THE ETHNIC ORIGINS OF COMMUNISM, BOLSHEVISM, AND THE 'RUSSIAN' REVOLUTION (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/pehmHbY2mclY/
QUESTIONING THE HOLOCAUST: WHY WE BELIEVED THE LIE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5e3c32e7-ed66-45cc-ae4b-a2e09bc44993
OTHER LOSSES [2015] - JAMES BACQUE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/27690fd6-d75b-403f-b062-2a0be67086af
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION [1903] (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE HIDDEN TYRANNY [THE ROSENTHAL DOCUMENT] - HAROLD WALLACE ROSENTHAL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/528de0ff-ca0d-44e3-a455-41c0d0ec9ed8
KHAZARIAN MAFIA - THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/79af6638-5e79-4b74-b1be-1dd23421138e
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5802ea0c-9346-46ad-96c2-3de8d3f2489e
EXPOSES TRUE HISTORY OF WWI, WWII, ADOLF HITLER AND JEWS - BENJAMIN H. FREEDMAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/4518b899-1090-4aa3-8592-6ffb39ede75f
HELLSTORM [2015] - KYLE HUNT (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/xhY9ATDCrOWP/
EISENHOWER'S RHINE MEADOWS DEATH CAMPS - JUSTICE FOR GERMANS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/086cb49c-cced-40f6-8315-207e7b7ecc3f
NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/c5b635ed-1e6d-4f63-9332-907adb8c0d5a
THE ETERNAL ENEMY OF MANKIND: KNOW YOUR ENEMY AND FIGHT THEM - DR. JAMES P. WICKSTROM (VIDEO)
https://www.brighteon.com/490df14e-92b1-44bd-ad5d-982857cfa52c
ADOLF HITLER VS. THE JEW WORLD ORDER - ERIC DUBAY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/lslBj2u4v3Uw/
ADOLF HITLER WARNED HUMANITY BUT WE DIDN'T LISTEN!!! (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/a9JBjvxL2MWp/
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.brighteon.com/835598ba-7c30-4e5d-86dd-ada6dc813e8b
THE ETHNIC ORIGINS OF COMMUNISM, BOLSHEVISM, AND THE 'RUSSIAN' REVOLUTION (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/43fb6413-36d6-4975-b755-2bf15fdd3445
MISSING LINKS: THE DEFINITIVE TRUTH ABOUT 9/11 [2008] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/3216ceb9-81ee-4d3a-ad84-aec66b97c010
THE TRUTH ABOUT ANTI-SEMITISM - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2159da45-7b3e-4ed7-b2a7-bb156a306576
9/11 MISSING LINKS: PROOF THAT ZIONIST JEWS DID 9/11 - MIKE DELANEY (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/3216ceb9-81ee-4d3a-ad84-aec66b97c010
GOD'S CHOSEN PEOPLE - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/6affe9ab-7993-4640-a777-0fbda16d7c63
WE NEED TO TALK ABOUT THE JEWS - MARTY LEEDS (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/454e535a-1da2-4c09-a038-689ea6410722
THE ANTI-SEMITISM VIRUS - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/9603ebdd-abfd-496c-81bc-1cfe4afe8110
THE HIDDEN HISTORY OF THE INCREDIBLY EVIL KHAZARIAN MAFIA [2015] - PRESTON JAMES (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/foCOmc8JGC9O/
NEW STUDY ON THE AMOUNT OF PEOPLE WHO KNOW THE TRUTH ABOUT THE HOLOCAUST - RICK HESKEY (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/b07db629-ac2a-4aee-a18e-f781b56759ac
Christopher Jon Bjerknes at CJB Books
https://cjbbooks.com
Adam Green at Know More News (KMN)
https://www.knowmorenews.org/
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