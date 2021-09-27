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21 views • September 27, 2021
🆘 DIT GEBEURT OOK IN NEDERLAND‼️
VROUW PROBEERT KIND BIJ DE MOEDER WEG TE TREKKEN
GEWOON OP KLAARLICHTE DAG, IN EEN WINKEL MET KLANTEN ERBIJ😳😳
Pas op voor deze dame genaamd Mieke Maatkamp.
‼️‼️‼️Hou je kinderen uit de buurt bij deze vrouw,
Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze een kind probeert vast te pakken en mee te nemen/lokken‼️
Heeft voornamelijk voorkeur op kleine meisjes‼️
Gezien in Emmen, Klazienaveen, Radewijk, Winterswijk, Ruurlo, Coevorden, Zwolle, Delden, Assen
DELEN!!!‼️‼️‼️‼️‼️
VROUW PROBEERT KIND BIJ DE MOEDER WEG TE TREKKEN
GEWOON OP KLAARLICHTE DAG, IN EEN WINKEL MET KLANTEN ERBIJ😳😳
Pas op voor deze dame genaamd Mieke Maatkamp.
‼️‼️‼️Hou je kinderen uit de buurt bij deze vrouw,
Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze een kind probeert vast te pakken en mee te nemen/lokken‼️
Heeft voornamelijk voorkeur op kleine meisjes‼️
Gezien in Emmen, Klazienaveen, Radewijk, Winterswijk, Ruurlo, Coevorden, Zwolle, Delden, Assen
DELEN!!!‼️‼️‼️‼️‼️
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