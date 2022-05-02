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Aucune épidémie n'a jamais été provoquée par un agent infectieux - Jean-Jacques Crevecoeur
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4 views • May 02, 2022
Jean-Jacques Crèvecoeur 2022-04-21 – Studio TheoVox
21 avril 2022 : https://theovox.tv/video/jean-jacques-crevecoeur-2022-04-21/
Théo Vox : https://theovox.tv/
Une expérience conduite sur des militaires en 1918 a prouvé que ce que l'on appelle virus ne sont en aucun cas responsables de maladies. Ce qui est en cause n'est rien d'autre que des phénomènes d'intoxications d'autant plus impactants que le terrain est malsain ("le microbe n'est rien, le terrain est tout").
Le livre Virus Mania : https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/301-virus-mania-9782874341830.html
21 avril 2022 : https://theovox.tv/video/jean-jacques-crevecoeur-2022-04-21/
Théo Vox : https://theovox.tv/
Une expérience conduite sur des militaires en 1918 a prouvé que ce que l'on appelle virus ne sont en aucun cas responsables de maladies. Ce qui est en cause n'est rien d'autre que des phénomènes d'intoxications d'autant plus impactants que le terrain est malsain ("le microbe n'est rien, le terrain est tout").
Le livre Virus Mania : https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/301-virus-mania-9782874341830.html
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