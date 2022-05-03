Der Heilige Gral enthüllt - 1/4: Wo liegt da der Hund begraben?

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Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln aus



"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),

"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und

"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)



Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf:



Einen letzten Nachtrag zur Videoreihe bildet dann das Video "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com



Die Musik in der Videoreihe ist frei verfügbar, hier in der Reihenfolge ihrer Verwendung:



- Movie Score A, von Dag Reinbott, terrasound.de



- Sahara, von massivetracks.net



- The Warbird, von Tri-Tachyon



- Departure, von evermusic



- minor release, von massivetracks.net



- Viderunt omnis Pérotin, von ensemble nun



- Cycle de Noel, frei verfügbarer Gregorianischer Choral



- Edvard Grieg - In der Halle des Bergkönigs, frei verfügbare antike Aufnahme



PS: vielen herzlichen Dank den Komponisten und Bearbeitern für die öffentliche Zurverfügungstellung! Video von 2018: "Folgten die mittelalterlichen Kreuzritter in der Schweiz der Fährte des Heiligen Grals? Suchten sie hier die geheimnisvolle Gralsburg? Einiges spricht dafür, denn Templer, Johanniter und Deutschritter haben entsprechende Spuren hinterlassen. Und auch Parzival, der Gralsritter, ging hier offenbar gerne spazieren!" Hier entdecken wir Schweizer Spuren eines verborgenen, ominösen GRAIL TRAIL, wenn man so will :-)Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln aus"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/ , oder auch auf scribd.comEinen letzten Nachtrag zur Videoreihe bildet dann das Video "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.comDie Musik in der Videoreihe ist frei verfügbar, hier in der Reihenfolge ihrer Verwendung:- Movie Score A, von Dag Reinbott, terrasound.de- Sahara, von massivetracks.net- The Warbird, von Tri-Tachyon- Departure, von evermusic- minor release, von massivetracks.net- Viderunt omnis Pérotin, von ensemble nun- Cycle de Noel, frei verfügbarer Gregorianischer Choral- Edvard Grieg - In der Halle des Bergkönigs, frei verfügbare antike AufnahmePS: vielen herzlichen Dank den Komponisten und Bearbeitern für die öffentliche Zurverfügungstellung! Keywords switzerlanddavidmysterychevronbethlehemphoenixjakobgrailsalomoheiliger gralhebrontemplerschweizbernmittelalterjohanniterblut christiheiliges abendmahlgralgrail trailfenissullamdeutschritterburgundmerowinger

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