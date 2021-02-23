Godsdienstwaanzinnige Stief: "40-45 is helemaal niet voorbij!"

Voor godsdienstgekkie Stief van Bokhoven is het allemaal wel duidelijk: "40-45 is helemaal niet over, de genocide is gewoon doorgegaan, dit keer door vaccinaties. Nu staan we in hetzelfde, allemaal door die vieze vuile spuit.

Nano techniek, nanobots die ons gedrag veranderen en uitschakelen, bij sommigen ben je echt helemaal weg en kapot en we kijken zomaar allemaal toe.

Samenwerken lukt niet want iedereen laat zich leiden door ego, we staan erbij en kijken hoe iedereen vermoord wordt.

We moeten ons schamen, de ouderen worden zomaar weggespoten, we moeten de handen ineen slaan!"



Stief zelf zegt zich helemaal lekker te voelen en laat zich niet vaccineren.

En mensen, we moeten ook even zoeken op het 'ADS systeem crowd control' want daardoor hebben we last van oorsuizen, hoofdpijn, trillende ogen, droge lippen, zijn we moe en futloos, ze maken de mensen net zo lang gek tot we echt allemaal smeken om dat spuitje.

En Stief eindigt zijn betoog met: "Adolf was een kindje vergeleken bij wat er nu plaatsvindt."