35RCB Vetenskapen analyserad med hjälp av den vetenskapliga metoden

Medverkande i detta avsnitt är Martin och Patrik. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Intro, the unknown knowns med Donald Rumsfield2) Patrik inleder med ett resonemang kring den vetenskapliga metoden. Därefter spelar Martin upp några ljudklipp från olika föreläsningar han varit på under Vetenskapsfestivalen i Göteborg och vi resonerar kring de frågor som ställdes och de svaren som gavs. Skeptikerrörelsen med Vetenskap och Folkbildning i täten analyseras och vi kommer fram till att de inte är så skeptiska som de vill ge sken av. Ett stycke om konspirationsteorier ur boken Skeptikerskolan läses upp och vi analyserar innehållet och vad författarna vill att läsaren ska tänka. Därefter drar Patrik det senaste gällande Tychosium som han arbetar med tillsammans med Simon Shack. Slutligen läser vi upp ett lyssnarbrev vi fått gällande vårt avsnitt om den Psykologiska operationen på Drottninggatan.Youtubeklipp som Patrik spelar upp i podden gällande kanaler som är kritiska mot Einsteins teorier.