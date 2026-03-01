© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DON’T BE USED TO FEED FEAR’S FIRE
HERMES AND MICHAEL-ORION PROPHECY T1
OH LIFE
SHE’S A WOMAN
SHE’S A WOMAN
SHE’S A WOMAN
SHE’S A WOMAN WHO HAS MADE A SON WHO’S GOING OFF TO WAR
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, NEVER LEAVE
DON’T FEED FEAR’S FIRE
LITTLE BOY STARING AT DADDY
PUTTING ON HIS ARMOUR AGAINST GOLIATH
HIS DADDY FULL OF HATE
YEH DADDY PLEASE MAY I COME
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, STAY HERE MY SON
MOMMA TRIES TO KEEP HIM AT HOME
GROWING HATE FEEDS THE FIRE
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, STAY WITH ME SON
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, DON’T BE USED TO FEED FEAR’S FIRE
OH LIFE……..SHES’S A WOMAN, SHE’S A WOMAN, SHE’S A WOMAN
SHE’S A WOMAN WHO HAS MADE A SON WHO’S GOING OFF TO WAR
OH LIFE……..SHE’S A WOMAN, SHE’S A WOMAN, SHE’S A WOMAN
SHE’S A WOMAN WHO HAS MADE A SON WHO’S GOING OFF TO WAR
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, NEVER LEAVE…..DON’T FEED FEAR’S FIRE
LITTLE BOY AWAKE AT NIGHT
PUTTING ON HIS ARMOUR JUST LIKE DADDY
HIS DADDY WON’T COME HOME
HE’S BEEN USED TO FEED FEAR’S FIRE
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, NEVER LEAVE….STAY PUT MY SONS
NEVER LEAVE, NEVER LEAVE, DON’T BE USED TO FEED FEAR’S FIRE