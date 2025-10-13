BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
RFK Jr. contra el mundo | destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
1 view • 22 hours ago

Tom Woods entrevista a Mike Adams, conocido como el Health Ranger, en su programa. Ambos analizan el papel de RFK Jr. en el debate sobre las vacunas, criticando la falta de transparencia y responsabilidad de la industria farmacéutica. Adams sostiene que las prácticas de salud natural son más efectivas y acusa a la FDA y la EPA de obstaculizar el progreso en Estados Unidos. También abordan el tema del asesinato de Charlie Kirk, sugiriendo que podría tratarse de una operación de bandera falsa. Adams destaca la importancia de la luz solar natural y la nutrición para la salud, al tiempo que critica al establecimiento médico convencional. Además, menciona sus batallas legales contra las grandes empresas tecnológicas por la censura.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

hhsvacunasrfksalud naturalcensura tecnologica
