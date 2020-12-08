Europa Die Letzte Schlacht Teil 1 - Europa The Last Battle - Deutsch

Die fast 12 Stündige Dokumentation von Europa The Last Battle



Teil 1 von 10



Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es gewesen: Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Welt immer nur eine Seite des schrecklichsten Krieges der Menschheitsgeschichte gehört. In den 75 Jahren, die nun vergangen sind, ist nur eine einzige Erzählung des großen Konflikts zu hören gewesen. Diese übermäßig vereinfachende Erzählung ignoriert die vorangegangenen Jahrzehnte der kritischen Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg völlig, ignoriert wichtige Informationen aus den eigentlichen Kriegsjahren und fabriziert Lüge um Lüge um Lüge. Wir leben heute in der Welt der Sieger dieses Krieges, und ohne einen objektiven, rationalen und ausgewogenen Blick auf unsere Geschichte sind wir dazu verdammt, die Fehler zu wiederholen. Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieben die Sieger des Krieges nicht nur unsere Geschichtsbücher, infiltrierten unsere Medien und unsere öffentliche Bildung, sondern gingen sogar so weit, dass sie die bloße Infragestellung der Orthodoxie der offiziellen Geschichte kriminalisierten. Die Wahrheit ist, dass unsere heutige Welt nur durch ein korrektes Verständnis des Zweiten Weltkriegs, seiner Architekten und der Konflikte zwischen Globalismus und Nationalismus verstanden werden kann. Zwischen der alten und der neuen Weltordnung. Zwischen der traditionellen und der "fortschrittlichen" Weltordnung. Tagtäglich ist die Nachkriegspropaganda in die Köpfe dreier aufeinanderfolgender Generationen eingehämmert worden. Jedes Medium der Massenindoktrination wurde für die Aufgabe genutzt, die gehorsamen Massen darin zu schulen, wie die richtige und "akzeptable" Sicht auf dieses Ereignis aussehen sollte. Akademia, Nachrichtenmedien, öffentliche Bildung, Buchveröffentlichungen, Fernsehdokumentationen, Hollywoodfilme und Politiker aller Couleur singen alle dasselbe Lied. Aus sehr guten Gründen vertrauen die meisten Menschen den Mainstream-Medien nicht mehr. Sie haben die offizielle Geschichte schon Millionen Mal gehört. Diese neue epische Dokumentation gibt einen Überblick darüber, wie Europa in der modernen Geschichte geformt wurde. In ihm finden Sie die geheime Geschichte, in der Sie die wahren Ursachen der Ereignisse finden. Sehen Sie sich diese Serie an und decken Sie die wahren Ursachen des Zweiten Weltkriegs auf. Sie nimmt Sie mit auf eine epische Zeitachse, die Sie in die Vergangenheit zurückversetzt und Sie auf die Reise durch die bolschewistische Revolution, die kommunistischen Versuche, Deutschland zu übernehmen; die Hyperinflation während der Weimarer Republik, die weit verbreitete Arbeitslosigkeit und das Elend, Adolf Hitlers Aufstieg zur Macht, den Ersten und Zweiten Weltkrieg - bis hin zur modernen Welt. Sie stellt die wahren historischen Ereignisse dar, die zu dieser als Zweiter Weltkrieg bekannten Weltkatastrophe geführt haben, sowie die Nachwirkungen. Seien Sie jedoch vorgewarnt, Ihre Weltanschauung wird nie mehr dieselbe sein. DIE WAHRHEIT FÜRCHTET KEINE UNTERSUCHUNG. Denken Sie selbst nach, finden Sie die Wahrheit, recherchieren Sie selbst, informieren Sie die Menschheit und retten Sie die Welt !!



Diese Dokumentation müsste unseren Kindern in der Schule gezeigt werden. Die meisten Menschen auf der Welt, sind im Bezug auf die Vergangenheit ebenfalls wie Kinder. Wer wirklich ERWACHSEN sein möchte, muss diese Dokumentation sehen und verinnerlichen . . .



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