1 TESALONICENSES CAPÍTULO 4 V 5 AL 8

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CAPÍTULO 4
• 1Th 4:5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
• 1Cor 15:34 Despertad a justicia, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.
• Eph 4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor; que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
• Col 3:5 Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra; fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría;
• 1Th 4:6 Que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano, en nada; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado.
• 1Cor 6:8 Mas vosotros hacéis la injuria, y defraudáis, y esto a vuestros hermanos.
• Heb 13:4 Honroso es en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios.
• 1Th 4:7 Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
• Lev 11:44 Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo: así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra.
• 1Th 2:3 Porque nuestra exhortación no fue de error ni de impureza, ni por engaño;
• 1Pe 1:15 sino que, así como Aquél que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir;
• 1Th 4:8 Así que, el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo.
• Rom 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.