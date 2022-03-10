Le Covid - Le Temps de la Première Bataille - EPISODE 10 RENDEZ VOUS AVEC ROCH

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10 views • March 10, 2022



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"Cette vidéo a été tournée le 1er juin 2020 et finie d'être montée le premier août. On dit que la réalité dépasse la fiction. Mais quand les deux se rejoignent ? Faites un bond dans les coulisses de la Matrice artificielle et découvrez une lecture inédite des événements historiques qui ont amené l'humanité à vivre cloîtrée en ce début d'année 2020.

Attention, cette vidéo plus encore que les précédente, va vous demander des efforts, de la concentration, pour suivre l'enchaînement des informations mises bout à bout qui formeront un récit cohérent. Parfois il vous faudra faire pause, afin de lire certains articles qui sont autant de sources sur lequel repose cette fiction. Pour tout retenir, de ce récit incroyable et passer de l'autre côté du miroir, nous vous recommandons de visionner cette vidéo plusieurs fois. Le terrier du lapin blanc vous attend." Episode 10 des "Rendez Vous avec Roch"Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1 Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos Site Officiel: https://www.topsecret.fr/ "Cette vidéo a été tournée le 1er juin 2020 et finie d'être montée le premier août. On dit que la réalité dépasse la fiction. Mais quand les deux se rejoignent ? Faites un bond dans les coulisses de la Matrice artificielle et découvrez une lecture inédite des événements historiques qui ont amené l'humanité à vivre cloîtrée en ce début d'année 2020.Attention, cette vidéo plus encore que les précédente, va vous demander des efforts, de la concentration, pour suivre l'enchaînement des informations mises bout à bout qui formeront un récit cohérent. Parfois il vous faudra faire pause, afin de lire certains articles qui sont autant de sources sur lequel repose cette fiction. Pour tout retenir, de ce récit incroyable et passer de l'autre côté du miroir, nous vous recommandons de visionner cette vidéo plusieurs fois. Le terrier du lapin blanc vous attend." Keywords covidcomplotrochsauqueretopsecretmagazine

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