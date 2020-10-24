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Как относились к кори 50 лет назад, до начала маркетинговых кампаний по вакцинации
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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279 views • October 24, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо (https://medalternativa.info) представляет вашему вниманию видеролик, составленный из коротких отрывков популярных телевизионных сериалов 50-60-х годов, из которых видно, как люди относились к кори во времена до изобретения вакцины от кори и начала массовой ее пропаганды, которая последовала за этим.

Фрагменты взяты из популярных телевизионных шоу: «Шоу Донны Рид»/ The Donna Reed show (1959) и американского комедийного телесериала «Семейка Брейди»/ The Brady Bunch (1969), показывают простую разницу между «тогда» и «сейчас». Просто сравните, пока наслаждаетесь просмотром.

Представленное видео – отличный пример того, как правительства разных стран и фармацевтическая индустрия создали “реальность” для общества и докторов, рассказав им о том, что такое корь “на самом деле”, и “как она опасна”. Сегодня мы пожинаем плоды того, когда прибыль становится основополагающим фактором при создании и реализации товаров.

"Я поспрашивал о кори своих родителей и людей постарше, попросил их описать, как эта болезнь протекала в дни их юности. Все опрошенные рассказывали, что корь была достаточно обыденным и безобидным детским заболеванием, которое длилось несколько дней, максимум неделю. Красная сыпь, иногда температура, пару дней, проведенных дома без походов в школу. Мне даже рассказывали истории о том, что некоторые люди приводили своих детей к чужим заболевшим корью детям, чтобы их дети заразились, переболели корью и таким образом приобрели пожизненный иммунитет. Да, и такое бывало. Кто-то может возразить: «Что вы говорите?! Неужели они действительно хотели, чтобы их собственные дети заразились корью?!». Да, именно так и было.

Однако сегодня, благодаря абсурдной рекламе, плохо образованным врачам и ввёденным в заблуждение родителям, корь стала восприниматься как крайне опасное заболевание, которого следует избегать всеми силами."

Продолжение читайте в статье по ссылке: https://medalternativa.info/video/kak-otnosilis-k-kori/
(там же приведены ссылки на другие материалы по кори)

Узнай правду о вакцинации и фарм. индустрии на сайте МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info
Keywords
vaccinesvaccinemeasles
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