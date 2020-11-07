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Новости. Каждой прививке свой номер. (Выпуск 176 часть I (3))
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3754 views • November 07, 2020
Содержание:
Смотрите текущий выпуск в Telegram: t.me/vera77_channel
01:01 Разумный компромисс ради веры на примере Феодора Студита.
03:50 Цифровые документы в России. https://yandex.ru/turbo/kommersant.ru/s/doc/4557976?utm_source=yxnews&;utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Rossii_v_2021_godu_mogut_poyavitsya_cifrovye_dublikaty_dokumentov--799e125dd3d137effadcedf71f0d2ceb
05:15 Не продают продукты без маски. Как не получить штраф. https://www.youtube.com/watch?v=250Wv7TbLYQ
15:28 Прекратить производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КРФ об АП РФ в отношении Пантюхова Сергея Александровича за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.https://protvino--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&;srv_num=1&name_op=doc&number=140105706&delo_id=1500001&new=0&text_number=1.
17:08 Москвичи обжаловали в судах штрафы за нарушение карантина более чем на 270 млн рублей. https://www.forbes.ru/obshchestvo/412083-moskvichi-obzhalovali-v-sudah-shtrafy-za-narushenie-karantina-bolee-chem-na-270?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
18:17 Сенсация!!! Попова не является главрачом РФ. https://www.youtube.com/watch?v=oQsAAdMMa9g
24:00 Собянин и Воробьев ходят без перчаток и масок. https://www.youtube.com/watch?v=tSngKGGBHLY&;feature=youtu.be. Отсутствие масок и перчаток на громком праздновании дня рождения Пескова. https://www.youtube.com/watch?v=0VoALzQ8dJ8.
27:00 Роспотребнадзор подтвердил на видео про рекомендательный харак-тер масочного режима. https://www.youtube.com/watch?v=zLw9qSyZHKA.
28:45 От тестирования можно отказаться, отстаивайте свои права. https://www.youtube.com/watch?v=AfTGM5Y4Y50&;feature=youtu.be.
33:36 Григорий Богослов, БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ, современные паралле-ли. https://www.youtube.com/watch?v=jZGpWG-DFmY.
50:20 Полный запрет абортов в Польше. https://www.youtube.com/watch?v=7V6w9n9ZWhY
Сегодня мы поговорим о масочном режиме не для всех, о защите своих прав, а также о полном запрете абортов в Польше.
Смотрите текущий выпуск в Telegram: t.me/vera77_channel
01:01 Разумный компромисс ради веры на примере Феодора Студита.
03:50 Цифровые документы в России. https://yandex.ru/turbo/kommersant.ru/s/doc/4557976?utm_source=yxnews&;utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Rossii_v_2021_godu_mogut_poyavitsya_cifrovye_dublikaty_dokumentov--799e125dd3d137effadcedf71f0d2ceb
05:15 Не продают продукты без маски. Как не получить штраф. https://www.youtube.com/watch?v=250Wv7TbLYQ
15:28 Прекратить производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КРФ об АП РФ в отношении Пантюхова Сергея Александровича за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.https://protvino--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&;srv_num=1&name_op=doc&number=140105706&delo_id=1500001&new=0&text_number=1.
17:08 Москвичи обжаловали в судах штрафы за нарушение карантина более чем на 270 млн рублей. https://www.forbes.ru/obshchestvo/412083-moskvichi-obzhalovali-v-sudah-shtrafy-za-narushenie-karantina-bolee-chem-na-270?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
18:17 Сенсация!!! Попова не является главрачом РФ. https://www.youtube.com/watch?v=oQsAAdMMa9g
24:00 Собянин и Воробьев ходят без перчаток и масок. https://www.youtube.com/watch?v=tSngKGGBHLY&;feature=youtu.be. Отсутствие масок и перчаток на громком праздновании дня рождения Пескова. https://www.youtube.com/watch?v=0VoALzQ8dJ8.
27:00 Роспотребнадзор подтвердил на видео про рекомендательный харак-тер масочного режима. https://www.youtube.com/watch?v=zLw9qSyZHKA.
28:45 От тестирования можно отказаться, отстаивайте свои права. https://www.youtube.com/watch?v=AfTGM5Y4Y50&;feature=youtu.be.
33:36 Григорий Богослов, БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ, современные паралле-ли. https://www.youtube.com/watch?v=jZGpWG-DFmY.
50:20 Полный запрет абортов в Польше. https://www.youtube.com/watch?v=7V6w9n9ZWhY
Сегодня мы поговорим о масочном режиме не для всех, о защите своих прав, а также о полном запрете абортов в Польше.
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