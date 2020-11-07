BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Новости. Каждой прививке свой номер. (Выпуск 176 часть I (3))
Vera77
Vera77
258 followers
Follow
13
Download MP3
Share
Report
3754 views • November 07, 2020
Содержание:
Смотрите текущий выпуск в Telegram: t.me/vera77_channel
01:01 Разумный компромисс ради веры на примере Феодора Студита.
03:50 Цифровые документы в России. https://yandex.ru/turbo/kommersant.ru/s/doc/4557976?utm_source=yxnews&;utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Rossii_v_2021_godu_mogut_poyavitsya_cifrovye_dublikaty_dokumentov--799e125dd3d137effadcedf71f0d2ceb
05:15 Не продают продукты без маски. Как не получить штраф. https://www.youtube.com/watch?v=250Wv7TbLYQ
15:28 Прекратить производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КРФ об АП РФ в отношении Пантюхова Сергея Александровича за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.https://protvino--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&;srv_num=1&name_op=doc&number=140105706&delo_id=1500001&new=0&text_number=1.
17:08 Москвичи обжаловали в судах штрафы за нарушение карантина более чем на 270 млн рублей. https://www.forbes.ru/obshchestvo/412083-moskvichi-obzhalovali-v-sudah-shtrafy-za-narushenie-karantina-bolee-chem-na-270?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
18:17 Сенсация!!! Попова не является главрачом РФ. https://www.youtube.com/watch?v=oQsAAdMMa9g
24:00 Собянин и Воробьев ходят без перчаток и масок. https://www.youtube.com/watch?v=tSngKGGBHLY&;feature=youtu.be. Отсутствие масок и перчаток на громком праздновании дня рождения Пескова. https://www.youtube.com/watch?v=0VoALzQ8dJ8.
27:00 Роспотребнадзор подтвердил на видео про рекомендательный харак-тер масочного режима. https://www.youtube.com/watch?v=zLw9qSyZHKA.
28:45 От тестирования можно отказаться, отстаивайте свои права. https://www.youtube.com/watch?v=AfTGM5Y4Y50&;feature=youtu.be.
33:36 Григорий Богослов, БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ, современные паралле-ли. https://www.youtube.com/watch?v=jZGpWG-DFmY.
50:20 Полный запрет абортов в Польше. https://www.youtube.com/watch?v=7V6w9n9ZWhY

Сегодня мы поговорим о масочном режиме не для всех, о защите своих прав, а также о полном запрете абортов в Польше.
Keywords
healthreligioncovid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Prepping with foldable solar panels: The emergency power source that keeps you connected when SHTF

Prepping with foldable solar panels: The emergency power source that keeps you connected when SHTF

HRS Editors
The sleeping sanctuary: Why your choice of sleeping bag matters for camping or prepping

The sleeping sanctuary: Why your choice of sleeping bag matters for camping or prepping

HRS Editors
Suspicious powder packages target lawmakers across party lines ahead of elections

Suspicious powder packages target lawmakers across party lines ahead of elections

Belle Carter
The Empty Shelves in Italy Are Not a Fluke — They Are the Opening Act of a Global Food Collapse

The Empty Shelves in Italy Are Not a Fluke — They Are the Opening Act of a Global Food Collapse

Mike Adams
Disaster Preparedness: How to Survive For Two Weeks in an Emergency

Disaster Preparedness: How to Survive For Two Weeks in an Emergency

Iva Greene
The Civilizational Rug Pull: Why the Pillars of Our World Are Being Taken Down on Purpose

The Civilizational Rug Pull: Why the Pillars of Our World Are Being Taken Down on Purpose

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy