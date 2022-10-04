UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: Un misterio: Babilonia

Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”





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¿Por qué se usa la palabra “misterio”? Verdaderamente parece un enigma que, en profecías sobre los últimos días, se mencione con tal prominencia a Babilonia, una ciudad antigua cuyas ruinas han estado cubiertas por las arenas del desierto por lo menos durante 2,300 años. Se enseña comúnmente que la mujer representa a la antigua Babilonia restablecida. Por tanto, se considera que la reconstrucción que hace unos años inició Saddam Hussein —el sádico gobernante de Irak— contribuye al cumplimiento de esta visión.

Sin embargo, aunque la antigua Babilonia fuera otra vez una ciudad habitada y activa, no podría ser la Babilonia a la que se refiere la escritura en la frente de la mujer. La Babilonia reconstruida por Saddam Hussein no satisface los criterios que expone Juan. Dichos criterios, que examinaremos en detalle, establecen la identidad de la mujer, y como veremos, no se trata de la antigua Babilonia.





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