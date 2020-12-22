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Post-Covid-19 | Stockholm Peace Summit (extrait) Maître Carlo Alberto Brusa
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15 views • December 22, 2020
« Au vu de la confusion et de la peur crées par la crise du Covid-19, et afin d’éviter la recrudescence de la violence, l’International Political & Scientific Ethics a décidé d’organiser un Sommet de la Paix à Stockholm, avant Noël afin d’apporter paix et réconciliation au sein des populations.
L’idée consistait à réunir des personnalités influentes impliquées de par leur expertise dans la crise Covid-19 et ses solutions, l’objectif étant de faire le bilan du Covid-19 sur l’année 2020, et d’analyser la situation actuelle (épidémiologie, clinique et santé publique), puis d’analyser la communication. Ensuite, apporter les réponses en termes de traitements et d’immunité. Enfin, grâce aux personnalités influentes invitées, proposer une politique juste de fin de crise Covid-19 par la rédaction commune d’un Manifeste à soumettre à l’ONU, l’OMS, les gouvernements et principalement les populations.
L’événement s’est tenu au Beachfront Conference Center à Stockholm, le samedi 19 décembre 2020 de 8h30 à 23h00. Parmi les invités on retrouvait les avocats Rocco Galati, président du Centre des Droits constitutionnels (Canada), Carlo Alberto Brusa, président de Réaction 19 (France, Italie) et Me Dominic Desjarlais (Québec). On retrouvait aussi Dr. Pascal Sacré, Dr. Béatrice Milbert, Dr Mike Yeadon, ancien directeur scientifique chez Pfizer (Angleterre), Dr. Christian Zürcher du Mouvement Santé Suisse, Dr. Alexandra Henrion Caude (généticienne et membre fondateur de l’Association Bon Sens), Pierre Barnerias (réalisateur et producteur de Hold-Up), Xavier Azalbert (directeur de France Soir), Carine Montaner Raynaud, politicienne (Andorre), ainsi que Pr. Martin Kulldorff, département de médecine au Harvard Medical School (États-Unis). La conférence fut présentée par François Daubé, directeur de IPSE (Suisse) et Dr. Astrid Stuckelberger, experte en santé publique, présidente de IPSE (Suisse). » Guy Boulianne
Source de la présentation :
https://guyboulianne.com/2020/12/20/les-avocats-dominic-desjarlais-carlo-brusa-et-rocco-galati-se-rencontrent-au-sommet-pour-la-paix-de-stockholm-sur-lapres-covid-19/
Cette vidéo propose un extrait de la conférence ; ici, le discours d'ouverture de Maître Carlo Alberto Brusa (Association Réaction 19)
Lien de la vidéo complète (11 :54 :59)
https://www.youtube.com/watch?v=ADDgy9o942s&;feature=youtu.be
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
L’idée consistait à réunir des personnalités influentes impliquées de par leur expertise dans la crise Covid-19 et ses solutions, l’objectif étant de faire le bilan du Covid-19 sur l’année 2020, et d’analyser la situation actuelle (épidémiologie, clinique et santé publique), puis d’analyser la communication. Ensuite, apporter les réponses en termes de traitements et d’immunité. Enfin, grâce aux personnalités influentes invitées, proposer une politique juste de fin de crise Covid-19 par la rédaction commune d’un Manifeste à soumettre à l’ONU, l’OMS, les gouvernements et principalement les populations.
L’événement s’est tenu au Beachfront Conference Center à Stockholm, le samedi 19 décembre 2020 de 8h30 à 23h00. Parmi les invités on retrouvait les avocats Rocco Galati, président du Centre des Droits constitutionnels (Canada), Carlo Alberto Brusa, président de Réaction 19 (France, Italie) et Me Dominic Desjarlais (Québec). On retrouvait aussi Dr. Pascal Sacré, Dr. Béatrice Milbert, Dr Mike Yeadon, ancien directeur scientifique chez Pfizer (Angleterre), Dr. Christian Zürcher du Mouvement Santé Suisse, Dr. Alexandra Henrion Caude (généticienne et membre fondateur de l’Association Bon Sens), Pierre Barnerias (réalisateur et producteur de Hold-Up), Xavier Azalbert (directeur de France Soir), Carine Montaner Raynaud, politicienne (Andorre), ainsi que Pr. Martin Kulldorff, département de médecine au Harvard Medical School (États-Unis). La conférence fut présentée par François Daubé, directeur de IPSE (Suisse) et Dr. Astrid Stuckelberger, experte en santé publique, présidente de IPSE (Suisse). » Guy Boulianne
Source de la présentation :
https://guyboulianne.com/2020/12/20/les-avocats-dominic-desjarlais-carlo-brusa-et-rocco-galati-se-rencontrent-au-sommet-pour-la-paix-de-stockholm-sur-lapres-covid-19/
Cette vidéo propose un extrait de la conférence ; ici, le discours d'ouverture de Maître Carlo Alberto Brusa (Association Réaction 19)
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(en cours d’aménagement)
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