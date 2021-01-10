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VEBINARAS - KAIP SUSIKURTI LAIMĘ? Kas ta laimė? Iš kur tas jausmas randasi? Ar įmanoma jaustis laimingu?
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14 views • January 10, 2021
VEBINARAS - KAIP SUSIKURTI LAIMĘ?
Kas ta laimė? Iš kur tas jausmas randasi? Ar įmanoma jaustis laimingu?
Ar galima kažkaip įtakoti šitą pojūtį?
Mano FB kontaktai https://www.facebook.com/asada.indre
1.11 startuojame, JUNGIAMĖS į
SAVO REALYBĖS KŪRIMO STUDIJĄ
30 dienų MARATONĄ
Virtualią STOVYKLĄ
Gyvenimo čempionų LYGĄ
Laimingų žmonių KOMANDĄ
IR TRANSFORMUOJAM, kuriam savo REALYBĘ 2021
Dirbsim kompleksiškai,
DVASIA - SIELA - KŪNAS
KASDIEN!
DVASIA - meditacijos, užkrovimai/iškrovimai, gyvi video pokalbiai...
SIELA - įkvėpimas, motyvacija, palaikymas...
KŪNAS - mankšta, savimasažas, veido masažas...
MITYBA - kiek tik įmanoma, maitinsimės lengvai, žaliai...
Dieną pradėsim drauge (pagal galimybes)
Kasdien užduotėlės, ką darom kiekviena asmeniškai
Vakarais planelis kitai dienai.
BUS LINKSMA!
BUS TŪSAS!
Ir bus DISCIPLINA!
Kiekvieną dieną judesys, progresas, augimas, transformacija, bendravimas, dalinimasis, atgalinis ryšys, atsakymai į iškilusius klausimus.
Kursim savo REALYBĘ tokią, kokios mes pačios norim!
Kursim naujus ĮPROČIUS! Naujas RUTINAS!
Pirmosios, startavusios 11 dieną, pirmadienį, gaus vieną savaitę papildomą, viso 37 dienas!
Kaina 150eur
Visą pirmąją savaitę bus galima prisijungti.
Taip kad jūs nevėluojate 🙂
DALINAMĖS SU DRAUGĖM
Kuo daugiau mūsų, tuo smagiau, spalvingiau bus!
Jei turit klausimų, reikia pasitarti, rašykit man asmeniškai.
Su meile Indre
#indreasada #maratonas #stovykla #realybeskurimostudija #realybeskurimas #komandinisdarbas #komanda #transformacija #transformacijakomandoje #transformacja2021
Kas ta laimė? Iš kur tas jausmas randasi? Ar įmanoma jaustis laimingu?
Ar galima kažkaip įtakoti šitą pojūtį?
Mano FB kontaktai https://www.facebook.com/asada.indre
1.11 startuojame, JUNGIAMĖS į
SAVO REALYBĖS KŪRIMO STUDIJĄ
30 dienų MARATONĄ
Virtualią STOVYKLĄ
Gyvenimo čempionų LYGĄ
Laimingų žmonių KOMANDĄ
IR TRANSFORMUOJAM, kuriam savo REALYBĘ 2021
Dirbsim kompleksiškai,
DVASIA - SIELA - KŪNAS
KASDIEN!
DVASIA - meditacijos, užkrovimai/iškrovimai, gyvi video pokalbiai...
SIELA - įkvėpimas, motyvacija, palaikymas...
KŪNAS - mankšta, savimasažas, veido masažas...
MITYBA - kiek tik įmanoma, maitinsimės lengvai, žaliai...
Dieną pradėsim drauge (pagal galimybes)
Kasdien užduotėlės, ką darom kiekviena asmeniškai
Vakarais planelis kitai dienai.
BUS LINKSMA!
BUS TŪSAS!
Ir bus DISCIPLINA!
Kiekvieną dieną judesys, progresas, augimas, transformacija, bendravimas, dalinimasis, atgalinis ryšys, atsakymai į iškilusius klausimus.
Kursim savo REALYBĘ tokią, kokios mes pačios norim!
Kursim naujus ĮPROČIUS! Naujas RUTINAS!
Pirmosios, startavusios 11 dieną, pirmadienį, gaus vieną savaitę papildomą, viso 37 dienas!
Kaina 150eur
Visą pirmąją savaitę bus galima prisijungti.
Taip kad jūs nevėluojate 🙂
DALINAMĖS SU DRAUGĖM
Kuo daugiau mūsų, tuo smagiau, spalvingiau bus!
Jei turit klausimų, reikia pasitarti, rašykit man asmeniškai.
Su meile Indre
#indreasada #maratonas #stovykla #realybeskurimostudija #realybeskurimas #komandinisdarbas #komanda #transformacija #transformacijakomandoje #transformacja2021
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