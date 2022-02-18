Joh. W. Matutis - Was Jesus niemals sagen würde - 18. Februar 2022

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Stichworte: was Jesus tun würde und was nicht – Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig – wie Jesus dich retten wird – du darfst zum Heiland kommen – erlöst für alle Ewigkeit – wem viel vergeben ist … – versaut, verdorben, vermurkst, vermarxt – der Gott der Vergeltung und Blutrache – erwählt vor Grundlegung der Welt – Jesus liebt dich bedingungslos – ich muss nur Ja sagen … – geliebt von Ewigkeit zu Ewigkeit



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♥️ Spenden ♥️ Jesus nimmt mich so, wie ich bin. Es gibt für Jesus keinen Grund, dich abzulehnen.Stichworte: was Jesus tun würde und was nicht – Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig – wie Jesus dich retten wird – du darfst zum Heiland kommen – erlöst für alle Ewigkeit – wem viel vergeben ist … – versaut, verdorben, vermurkst, vermarxt – der Gott der Vergeltung und Blutrache – erwählt vor Grundlegung der Welt – Jesus liebt dich bedingungslos – ich muss nur Ja sagen … – geliebt von Ewigkeit zu EwigkeitPredigt herunterladen:Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-18-Was-Jesus-niemals-sagen-wuerde.mp3 Video https://video-predigten.de/2022/220218-Was-Jesus-niemals-sagen-wuerde.mp4 ✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/ ♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/ Keywords jesusdeutschpredigt

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