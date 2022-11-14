«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 58

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Как в медитации мысль формирует и материализует горада, реки, поля? Мир, в Который хотела бы попасть?

01:30 — Вопрос о липиках и др. РАботниках Вселенной. Как произходит взаимодействие и каков Порядок МиРАздания (его Вечное Движение во Времени)?

04:33 — После наступления тьмы, и когда она пройдёт, будет ли человек меньше есть и спать?

05:02 — Какие души могут быть записаны в Книгу Жизни?

06:37 — Почему Парвати, ПРАобРАзу Самой Матери МиРАздания, необходимо было в Своей Жизни Проходить через Опыт забвения Себя, Погружаясь в иллюзию?

07:32 — Что представляет из себя «Калинов Мост», где душа встречается с МахаКАЛИ, и что переживает душа, когда проходит по нему?

08:27 — Как правильно мыслить?

09:31 — Является ли правдивость основой всех добродетелей жизни человеческой?

10:44 — Что означает слово «омрачать»?

11:34 — Меняется ли смысл Космической аббревиатуры ХРИСТОС при произнесении с ударением на первый слог ХРИ?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 58. Читает Автор. https://youtu.be/Q-GiiOkienQ

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-58

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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