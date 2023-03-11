CHLORURE DE MAGNÉSIUM : 16 RAISONS D'EN BOIRE RÉGULIÈREMENT PAR YVAN ERBS, FONDATEUR DE L'INSTITUT PIERRE DELBET À ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE.

CHLORURE DE MAGNÉSIUM :16 REPONSES A PROPOS DE LA TECHNOLOGIE ÉVOLUTIVE LA PLUS AVANCÉE AU MONDE PAR YVAN ERBS, FONDATEUR DE L'INSTITUT PIERRE DELBET À ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE.► https://www.institutpierredelbet.org/





LABORATOIRES PIERRE DELBET RESEARCH

Dans le cadre d’une approche novatrice centrée sur la compétence cellulaire en matière de santé, les Laboratoires Pierre Delbet Research investissent 4 axes de recherche :





Les maladies métaboliques

Les maladies virales

Les maladies bactériennes

L’antibiorésistance

Les Laboratoires Pierre Delbet Research sont à l’origine d’une découverte majeure en matière de santé ; « La Résistance Cellulaire Induite » qui permet à une cellule non immunitaire, ne produisant pas d’interféron, de bloquer une attaque virale.





Abonnez-vous 👇 à ma chaîne vidéos 👇 Brighteon :

🍎 Santé Vitalité Immunité 🍎

👉 https://www.brighteon.com/channels/valeriesvi





😍 ENCOURAGER MON TRAVAIL ?

CLIQUEZ SUR CE LIEN 👉 https://buy.stripe.com/eVa03o4qSfzA1oc7su

😍 OU M’OFFRIR UN P’TIT CAFÉ PAR MOIS ?☕️

CLIQUEZ SUR CE LIEN 👉 https://buy.stripe.com/eVa03o4qSfzA1oc7su





Abonnez-vous à mon groupe et canal 🍎 TELEGRAM Santé Vitalité Immunité 🍎





Groupe pour tchatter

👉 https://t.me/Vitalite_Sante_Immunite

Canal lecture seule

👉 https://t.me/sante_vitalite_immunite