ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ PFIZER - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΑ ΚΑΛΟ

Η Kατάρρευση μιας ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ έχει ξεκινήσει.Σε μια συντριπτική παρουσίαση, η συμμαχία καναδών υγειονομικών, με την επωνυμία Canadian Covid Care Alliance, κάνει συντρίμια και θρύψαλλα τη μεθοδολογία και τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών της Pfizer για την λήψη άδειας κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης των σκευασμάτων της.Όπως οι ίδιοι αναφέρουν το τρόπος που κινήθηκε η Pfizer αγγίζει τα όρια της ΑΠΑΤΗΣΠαρακολουθήστε προσεκτικά την αποκαθήλωση του αφηγήματος της "ασφάλειας" των σκευασμάτων πως με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών της ίδιας της Pfizer αποδεικνύεται πέρα πασης αμφιβολίας ότι τα σκευάσματα κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.Παραθέτουμε την έκδοση της παρουσίασης σε pdfΠηγη