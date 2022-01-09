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ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ PFIZER - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΑ ΚΑΛΟ
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140 views • January 09, 2022
Η Kατάρρευση μιας ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΤΗΣ έχει ξεκινήσει.
Σε μια συντριπτική παρουσίαση, η συμμαχία καναδών υγειονομικών, με την επωνυμία Canadian Covid Care Alliance, κάνει συντρίμια και θρύψαλλα τη μεθοδολογία και τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών της Pfizer για την λήψη άδειας κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης των σκευασμάτων της.
Όπως οι ίδιοι αναφέρουν το τρόπος που κινήθηκε η Pfizer αγγίζει τα όρια της ΑΠΑΤΗΣ
Παρακολουθήστε προσεκτικά την αποκαθήλωση του αφηγήματος της "ασφάλειας" των σκευασμάτων πως με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών της ίδιας της Pfizer αποδεικνύεται πέρα πασης αμφιβολίας ότι τα σκευάσματα κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.
Παραθέτουμε την έκδοση της παρουσίασης σε pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
Πηγη
https://rumble.com/user/resistanceGR
https://www.youtube.com/channel/UC4dpoh4ffRMOWo9rCDRlRDw/
Σε μια συντριπτική παρουσίαση, η συμμαχία καναδών υγειονομικών, με την επωνυμία Canadian Covid Care Alliance, κάνει συντρίμια και θρύψαλλα τη μεθοδολογία και τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών της Pfizer για την λήψη άδειας κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης των σκευασμάτων της.
Όπως οι ίδιοι αναφέρουν το τρόπος που κινήθηκε η Pfizer αγγίζει τα όρια της ΑΠΑΤΗΣ
Παρακολουθήστε προσεκτικά την αποκαθήλωση του αφηγήματος της "ασφάλειας" των σκευασμάτων πως με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών της ίδιας της Pfizer αποδεικνύεται πέρα πασης αμφιβολίας ότι τα σκευάσματα κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.
Παραθέτουμε την έκδοση της παρουσίασης σε pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
Πηγη
https://rumble.com/user/resistanceGR
https://www.youtube.com/channel/UC4dpoh4ffRMOWo9rCDRlRDw/
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