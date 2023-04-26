Estás financiando la destrucción de España con tus impuestos

Echa un vistazo a los impuestos que te roban en tu nómina y piensa en que al empresario le roban aún más por tenerte como trabajador. Por no hablar del resto de impuestos que pagas anualmente por todo lo que tienes (casa, coche...), cada vez que compras o vendes, impuestos de solidaridad, impuestos "ecológicos". .. Suma y sigue.

Y ahora piensa que gracias a esos impuestos, cada vez más confiscatorios, estás pagando para que te censuren, te acusen injustamente y te arruinen si no estás de acuerdo con la destrucción sistemática de España que se está llevando a cabo desde el Gobierno.

Así que lo más patriótico ahora mismo es hacerse residente fiscal de otro país.

Como dice David Santos en el video es igual que si se considerara un buen padre al que le da dinero a su hijo drogadicto.

Extracto del video del Equipo F (David Santos y Raúl de Murcia) https://www.youtube.com/live/vWSMlZKfJZk

















