© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Entre deux tours: "Pourquoi je voterai Marine le Pen" par Charles Gave.
Follow
0
Share
Report
10 views • April 21, 2022
20 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=eTnE5dnY3DQ
Institut des Libertés : https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
Description d'origine :
Dans cette capsule, Charles Gave et Léonard reviennent sur l'actualité politique de l'entre deux tours des élections françaises de 2022.
1:23 Que 28% des Français. Mai 68: La génération la plus bête du monde
3:32 Locke et le droit de vote
5:52 Les 2 Millions de Français actifs à l'étranger
6:00 Quels enseignements tirer des résultats?
8:30 Les disparités électorales
9:00 Pourquoi je vote Marine le Pen.
Je veux du bon sens, et me débarrasser de cette classe d'Oukases.
13:27 Les Pétainistes contre les Gaullistes
15:36 "Dans ce cas la je suis étatiste aussi"
16:00 Peut-elle gagner?
22:33 Les législatives.
▶️Abonnez-vous à la chaîne Youtube de l’Institut des Libertés :
https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
▶️Notre site : https://institutdeslibertes.org/
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/idlibertes/
▶️ Twitter : https://twitter.com/IdLibertes
▶️ Instagram: https://www.instagram.com/institutdeslibertes/
Institut des Libertés : https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
Description d'origine :
Dans cette capsule, Charles Gave et Léonard reviennent sur l'actualité politique de l'entre deux tours des élections françaises de 2022.
1:23 Que 28% des Français. Mai 68: La génération la plus bête du monde
3:32 Locke et le droit de vote
5:52 Les 2 Millions de Français actifs à l'étranger
6:00 Quels enseignements tirer des résultats?
8:30 Les disparités électorales
9:00 Pourquoi je vote Marine le Pen.
Je veux du bon sens, et me débarrasser de cette classe d'Oukases.
13:27 Les Pétainistes contre les Gaullistes
15:36 "Dans ce cas la je suis étatiste aussi"
16:00 Peut-elle gagner?
22:33 Les législatives.
▶️Abonnez-vous à la chaîne Youtube de l’Institut des Libertés :
https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
▶️Notre site : https://institutdeslibertes.org/
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/idlibertes/
▶️ Twitter : https://twitter.com/IdLibertes
▶️ Instagram: https://www.instagram.com/institutdeslibertes/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.