Η συνέντευξη - βόμβα για τον COVID-19, που απαγορεύτηκε στο YouTube!

Στις 22 Απριλίου, δύο γιατροί και κλινικάρχες, στην κομητεία Κερν της Καλιφόρνια, έδωσαν συνέντευξη τύπου, όπου παρουσίασαν στους δημοσιογράφους τα δεδομένα τους από τα τεστ κορωνοϊού που είχαν πραγματοποιήσει το διάστημα της πανδημίας.

Οι δύο γιατροί, αναλύοντας τόσο τα δικά τους στατιστικά, όσο και τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία από άλλες περιοχές των ΗΠΑ, αλλά και από άλλες χώρες, καταρρίπτουν την επίσημη εκδοχή σε σχέση με την επικινδυνότητα της επιδημίας COVID-19, καθώς φαίνεται ότι η πορεία εξάπλωσης της νόσου και η πιθανότητα θανάτου παρομοιάζει με αυτές της κοινής, εποχικής γρίπης.

Επίσης, οι δύο γιατροί, με πολύχρονες σπουδές στη Μικροβιολογία και την Ανοσολογία, επιχειρηματολογούν για τις αρνητικές συνέπειες της καραντίνας υγιών ανθρώπων, καθώς και για τις συνθήκες αποστείρωσης τις οποίες μας συμβουλεύουν όλο αυτό το διάστημα οι ειδικοί. Όπως αναλύουν στη συνέντευξή τους, η καραντίνα υγιών ανθρώπων αδυνατίζει το ανοσοποιητικό τους σύστημα, κάνοντάς τους ευάλωτους σε πολύ περισσότερες ασθένειες. Εκτός αυτού, η σκληρή καραντίνα (lockdown) που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος των κρατών της Δύσης, έχει τραγικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία και στις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Το βίντεο της συνέντευξης αυτής έκανε μεγάλη αίσθηση στο κοινό, αλλά και προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις από πλευράς του συστήματος. Το YouTube συστηματικά το διαγράφει από όσα κανάλια το αναρτούν, διότι, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας, "παραβιάζει τις οδηγίες της κοινότητας".



"Απομακρύναμε γρήγορα το επισημασμένο περιεχόμενο που παραβιάζει τις οδηγίες της κοινότητας, όπως και περιεχόμενο που ρητά αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των συνιστώμενων οδηγιών της τοπικής υγειονομικής αρχής για τήρηση της κοινωνικής απόστασης, που μπορεί να επηρεάσει κάποιον κόσμο να ενεργήσει αντίθετα μ' αυτήν την οδηγία", δήλωσε ο εκπρόσωπος του YouTube.



Το βίντεο επίσης προκάλεσε τη μήνιν επιστημονικών συλλόγων, όπως του American College of Emergency Physicians και της American Academy of Emergency Medicine, που εξέδωσαν σκληρή καταδικαστική ανακοίνωση, αναφέροντας ότι οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών δεν ήταν παρά «Απερίσκεπτοι και μη δοκιμασμένοι συλλογισμοί» που «δεν συνάδουν με την τρέχουσα επιστήμη και την επιδημιολογία σχετικά με το COVID-19».