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Δρ Τζέιμς Τζορντάνο: Ο εγκέφαλος είναι το πεδίο του πολέμου στο μέλλον.
NIOLAND
NIOLAND
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444 views • September 05, 2022

Ο Δρ. James Giordano, επικεφαλής του Προγράμματος Σπουδών Νευροηθικής και υπότροφος στο Κέντρο Κλινικής Βιοηθικής Pellegrino του Πανεπιστημίου Georgetown, στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, μιλάει σε δόκιμους και καθηγητές για το πώς οι εξελίξεις στις νευροεπιστήμες και τη νευροτεχνολογία θα επηρεάσουν το μέλλον του πολέμου.

Η πρόσφατη ιστορία έχει δει σημαντικές εξελίξεις στη νευροεπιστήμη και τη νευροτεχνολογία, εξηγεί ο Giordano. Αυτές οι εξελίξεις είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσουν τους πολέμους που θα διεξάγονται στο μέλλον. Με πολλούς τρόπους, ο εγκέφαλος μπορεί ακόμη και να γίνει μέρος του πεδίου μάχης.

Η εκδήλωση αυτή φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου στο West Point.

Σε αυτό το βίντεο, ο Dr. James Giordano μιλάει σε δόκιμους και καθηγητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και το μέλλον του πολέμου.

Από το συνέδριο, προέκυψε ακριβώς αυτό που οι "συνωμότες" ισχυρίζονταν εδώ και καιρό.

Yπάρχουν νανοτεχνολογίες που βασίζονται σε νανοσωματιδιακό υλικό που μπορεί να διασκορπιστεί στον αέρα με αερολύματα και να αυτοσυσσωρευτεί στο σώμα και στη συνέχεια να ελεγχθεί από το εξωτερικό μέσω της βιοτεχνολογίας.

Δημοσιεύουμε αυτό το απόσπασμα από το συνέδριο γιατί έχουμε κουραστεί από την άγνοια όσων ισχυρίζονται το αβάσιμο... ότι δηλαδή οι αεροψεκασμοί και οι μαζικοί εμβολιασμοί δεν μπορούν να είναι το εργαλείο ενός τεράστιου κρυφού πειράματος με στόχο τη μετατροπή του ανθρώπινου οργανισμού με σκοπό τον έλεγχο.

Όσοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν τέτοιες τεχνολογίες ζουν απλώς σε έναν παραμυθένιο κόσμο.

------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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