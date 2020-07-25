Thierry Casasnovas - Un été pour tout changer (épisode 1) : Changer de système de croyance !

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0 view • July 25, 2020



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"Un été pour tout changer" c'est une série de vidéos uniques et exceptionnelles pour vous donner les clés qui pourraient vraiment tout changer. Puisque faire toujours les même chose tout en attendant un résultat différent ne fonctionne pas, nous allons ensemble réformer toute notre vie afin de vivre... une autre vie !



Premier épisode, nous allons changer notre système de croyance, car tout démarre là. Êtes-vous en guerre perpétuelle avec votre environnement comme le propose Pasteur ou plutôt en dialogue avec celui ci, pleinement conscients de votre responsabilité et de votre pouvoir ? Dans ce premier épisode je vous propose un changement radical de votre regard sur la vie qui pourrait bien tout simplement changer votre vie !



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