© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Nullponti Ingyen Energia a Kvantum-Vákuumból Full HD
Follow
2
Share
Report
18 views • August 26, 2021
Full HD videó. Írott változat: http://wp.me/p2X0wC-Mh . Ingyen Energia a Kvantum Vákuumból. A "Szimmetrikus elektromos rendszerek és energiacsere a kvantum-vákuummal" című dokumentumfilm elmagyarázza a kvantum-vákuum energiája és az elektromos áramkörben folyó energia közötti kölcsönhatást, a következő kérdésekre válaszolva:
- Milyen szerepet játszanak a szimmetriatörések az elektromos rendszerekben?
- Mi köze van a kvantum-vákuumnak az elektromossághoz?
- Hogyan jön létre az elektromos mező és hogyan halad a térben?
- Hogyan vetül ki egy erőhatás?
- Mire használható a beviteli dipólus?
- Honnan jön a kimeneteli energia?
- Miért létezik a megfigyelhető energiák megmaradásának jelensége?
- Mi az energia?
FORRÁS:
Ez a rövidfilm Marcus Reid fizikus, a http://VakuumEnergie.de szerkesztőjének videója. Az oldal Film menüpontjában megtekinthető az eredeti, magyar felirat nélküli változat.
Az amerikai hadseregben a kvantum-vákuum energiát kutató Dr. Thomas E. Bearden elismerő levele a videóban leadott magyarázatáért: https://vakuumenergie.de/wp-content/uploads/2018/10/Comment-Dr.-Thomas-Bearden-1.pdf (ha nem töltene be, archiválva itt: https://rebrand.ly/tbarorg )
Tom Bearden 48 DVD-s kvantum-vákuum nullponti energia sorozata: https://EnergyFromTheVacuum.com (weboldala még: https://cheniere.org )
Egy fantasztikus Tom Bearden videó írott változata: https://www.scribd.com/doc/257978532/Tom-Bearden-The-Physics-of-Psionics-Radionics-Action-at-a-Distance
Kapcsolódó cikkünk Dr. Tom Bearden munkásságáról itt: https://exopolitikamo.wordpress.com/2014/01/04/ingyen-energia-a-jovo-utja
#magyar #áram #erő #erőmező #energiamező #mágnesesség #mechanizmus #ingyenenergia #szabadenergia #vákum #vákuum #zérusponti #nullponti #atomenergia #téraszimmetria #térszimmetria #energiatermelés #morfogenetikus #szélenergia #áramfejlesztés #önszimmetrizáló #energia #energianyerés #keshe alapítvány #nikola tesla #univerzum #végtelen
- Milyen szerepet játszanak a szimmetriatörések az elektromos rendszerekben?
- Mi köze van a kvantum-vákuumnak az elektromossághoz?
- Hogyan jön létre az elektromos mező és hogyan halad a térben?
- Hogyan vetül ki egy erőhatás?
- Mire használható a beviteli dipólus?
- Honnan jön a kimeneteli energia?
- Miért létezik a megfigyelhető energiák megmaradásának jelensége?
- Mi az energia?
FORRÁS:
Ez a rövidfilm Marcus Reid fizikus, a http://VakuumEnergie.de szerkesztőjének videója. Az oldal Film menüpontjában megtekinthető az eredeti, magyar felirat nélküli változat.
Az amerikai hadseregben a kvantum-vákuum energiát kutató Dr. Thomas E. Bearden elismerő levele a videóban leadott magyarázatáért: https://vakuumenergie.de/wp-content/uploads/2018/10/Comment-Dr.-Thomas-Bearden-1.pdf (ha nem töltene be, archiválva itt: https://rebrand.ly/tbarorg )
Tom Bearden 48 DVD-s kvantum-vákuum nullponti energia sorozata: https://EnergyFromTheVacuum.com (weboldala még: https://cheniere.org )
Egy fantasztikus Tom Bearden videó írott változata: https://www.scribd.com/doc/257978532/Tom-Bearden-The-Physics-of-Psionics-Radionics-Action-at-a-Distance
Kapcsolódó cikkünk Dr. Tom Bearden munkásságáról itt: https://exopolitikamo.wordpress.com/2014/01/04/ingyen-energia-a-jovo-utja
#magyar #áram #erő #erőmező #energiamező #mágnesesség #mechanizmus #ingyenenergia #szabadenergia #vákum #vákuum #zérusponti #nullponti #atomenergia #téraszimmetria #térszimmetria #energiatermelés #morfogenetikus #szélenergia #áramfejlesztés #önszimmetrizáló #energia #energianyerés #keshe alapítvány #nikola tesla #univerzum #végtelen
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.