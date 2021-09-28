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Gerald Celente : Si nous ne nous battons pas pour la liberté, nous sommes finis.
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70 views • September 28, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Gerald Celente, éditeur américain et consultant en affaires, réfléchit avec émotion à la gravité de la situation actuelle. Si nous ne nous battons pas pour la liberté, nous sommes finis, il ne nous faut pas une majorité, il suffit d’une minorité infatigable et indignée pour se battre et mettre le feu dans l'esprit des gens au nom de la liberté. Nous avons perdu 80%, battons-nous pour les 20% qui restent, car si nous n'arrêtons pas ça, tout va s’empirer. Si nous ne nous unissons pas, nous sommes finis.
Luttons pour notre liberté, pour la vie et pour la poursuite du bonheur !
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/WBb7axbsvpqS/
Gerald Celente, éditeur américain et consultant en affaires, réfléchit avec émotion à la gravité de la situation actuelle. Si nous ne nous battons pas pour la liberté, nous sommes finis, il ne nous faut pas une majorité, il suffit d’une minorité infatigable et indignée pour se battre et mettre le feu dans l'esprit des gens au nom de la liberté. Nous avons perdu 80%, battons-nous pour les 20% qui restent, car si nous n'arrêtons pas ça, tout va s’empirer. Si nous ne nous unissons pas, nous sommes finis.
Luttons pour notre liberté, pour la vie et pour la poursuite du bonheur !
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
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