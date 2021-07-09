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PROJECT COVID19 SO THEY CAN HARVEST YOUR DNA FOR CHINA
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71 views • July 09, 2021
PROJECT COVID19 PURPOSE: HARVEST YOUR DNA FOR CHINA DNA HARVESTING SO IT CAN TARGET BIO-WEAPONS AT SPECIFIC PEOPLE AND/OR RACES/ETHNICITY
- ALTHOUGH "COVID19/SARS2" DOES NOT EXIST, HAS NEVER BEEN SUCCESSFULLY ISOLATED AND THERE IS NO TEST FOR IT - GORDON CHUNG'S WORK HAS MOSTLY BEEN ON TARGET,,, IN AGREEMENT WITH THAT FACT – THERE IS NO DOUBT GOF GAIN OF FUNCTION RESEARCH CREATING BIOLOGICAL WEAPONS
- IT'S BEEN SAID THE ONLY THING THAT HAS BEEN PREVENTING -FAUCI/BIRX/ BILL- THE- CHILD- RAPIST-CHILD-MURDERER –GATES
FROM PERPETRATING A REAL MASS - MURDER BIOLOGICAL WEAPONS ATTACK IS FACTORING IN HOW TO CONTROL THE ATTACK
- THIS IS WHY ALL THE DNA HARVESTING INCLUDING STEALING INFO OF MILLIONS OF PEOPLE FROM HEALTH INSURANCE COMPANIES AND CONTROLLING DNA ANCESTRY BUSINESSES – HAS BEEN GOING ON.
- ALTHOUGH "COVID19/SARS2" DOES NOT EXIST, HAS NEVER BEEN SUCCESSFULLY ISOLATED AND THERE IS NO TEST FOR IT - GORDON CHUNG'S WORK HAS MOSTLY BEEN ON TARGET,,, IN AGREEMENT WITH THAT FACT – THERE IS NO DOUBT GOF GAIN OF FUNCTION RESEARCH CREATING BIOLOGICAL WEAPONS
- IT'S BEEN SAID THE ONLY THING THAT HAS BEEN PREVENTING -FAUCI/BIRX/ BILL- THE- CHILD- RAPIST-CHILD-MURDERER –GATES
FROM PERPETRATING A REAL MASS - MURDER BIOLOGICAL WEAPONS ATTACK IS FACTORING IN HOW TO CONTROL THE ATTACK
- THIS IS WHY ALL THE DNA HARVESTING INCLUDING STEALING INFO OF MILLIONS OF PEOPLE FROM HEALTH INSURANCE COMPANIES AND CONTROLLING DNA ANCESTRY BUSINESSES – HAS BEEN GOING ON.
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