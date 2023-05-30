España: obligan a los ganaderos a vacunar a las ovejas de la lengua azul que las hace abortar

Feli, un ganadero extremeño en extensivo, nos cuenta como les obligan a vacunar a las ovejas de la lengua azul, una enfermedad que no existe en su provincia. Si no las vacunan no les permiten vender los corderos.

Si no las vacunan se acabó el negocio, pero si las vacunan, además del coste que supone, muchas enferman y si están embarazadas abortan.

Merece la pena gastarse más dinero en comprar carne de pasto "más sana" cuando reciben vacunas capaces de matar un feto? y por supuesto no les ponen solo una vacuna...

Esta claro que si no produces tu propia comida no puedes comer sano, por mucho que te gastes en alimentos de la mejor calidad.

Extracto del video del canal de Youtube de Feli Martín Crespo https://youtu.be/iK1wZTCnp3g

























