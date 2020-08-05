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Un de plus - Pr Jean-François Toussaint
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9 views • August 05, 2020
Chaîne du Libre Consentement Éclaire sur TVS24.ru : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/
tvs24.ru 2 août 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/166/un-de-plus/
La liste s'allonge, après les professeurs Raoult et Perronne, après la généticienne Alexandra Henrion-Caude, un autre pilier du système, le professeur Jean-François Toussaint a décidé de parler vrai. Certes, on se sent moins seul à Libre Consentement Éclairé, mais tout cela est inquiétant en fait, car cela confirme que la situation est extrêmement grave et qu’à moins d’une réaction rapide et victorieuse, nous serons définitivement transformés en esclaves du Nouvel Ordre Mondial.
tvs24.ru 2 août 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/166/un-de-plus/
La liste s'allonge, après les professeurs Raoult et Perronne, après la généticienne Alexandra Henrion-Caude, un autre pilier du système, le professeur Jean-François Toussaint a décidé de parler vrai. Certes, on se sent moins seul à Libre Consentement Éclairé, mais tout cela est inquiétant en fait, car cela confirme que la situation est extrêmement grave et qu’à moins d’une réaction rapide et victorieuse, nous serons définitivement transformés en esclaves du Nouvel Ordre Mondial.
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