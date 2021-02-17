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Бог, как Его найти в этом мире и в духовном .
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15 views • February 17, 2021
Бог, как Его найти в этом мире и в духовном .
Понятие Бог трактуется по разному в религиях и учениях. Но в целом можно сказать что Бог это первопричина всего. И как это увидеть отсюда , издалека относительно Бога.
В этом мире , что вижу или помацаю то и есть. Вот очнулся и оглянулся : камни и кусты, вода и воздух есть , а Бога что то не видно - значит на этом уровне познания его и нет.
Потом захотел закусить после вчерашнего и попал в мысленный тупик : что съесть курицу или яйцо. Съешь курицу не будет больше яиц , а съешь яйцо - не будет новой курицы и что тогда , ни пера ни пуха. Вот и нарисовалась причинно следственная цепь - что первое и откуда оно взялось? Если разобраться , то первое вероятно произошло от невидимой нами причины и можно назвать это Богом. Видим , что при малей шем выяснении вопроса : а откуда это взялось , сразу приходит на ум слово Бог.
Или возьмем ученых, одни идут в микро , а другие в макро и обе линии разбиваются о детский вопрос - а откуда это взялось и галактика и квант. Снова без Бога, как причины всего не обойтись.
В мире есть люди , которым открылся Бог в какой либо форме и они рассказывают нам об этом. Можно поверить в эти рассказы и считать , что Бог есть и жить с учетом этого. Не познавшие но поверившие особо приветствуются Богом , как сказано об этом в НЗ.
И наконец есть пятая , завершающая ситуация в постижении Бога , когда Бог открывается человеку напрямую. Это уже знание и вера отпадает за ненадобностью.
Такого человека уже не сломить- он знает.
Разобрали пять ситуаций Бог-человек. Из этого становиться достаточно понятно , что есть причина всему, источник и это можно назвать словом Бог и не ошибиться.
Ну а как это все бытие выходит из Бога и строит мироздание , это уже другая тема.
Понятие Бог трактуется по разному в религиях и учениях. Но в целом можно сказать что Бог это первопричина всего. И как это увидеть отсюда , издалека относительно Бога.
В этом мире , что вижу или помацаю то и есть. Вот очнулся и оглянулся : камни и кусты, вода и воздух есть , а Бога что то не видно - значит на этом уровне познания его и нет.
Потом захотел закусить после вчерашнего и попал в мысленный тупик : что съесть курицу или яйцо. Съешь курицу не будет больше яиц , а съешь яйцо - не будет новой курицы и что тогда , ни пера ни пуха. Вот и нарисовалась причинно следственная цепь - что первое и откуда оно взялось? Если разобраться , то первое вероятно произошло от невидимой нами причины и можно назвать это Богом. Видим , что при малей шем выяснении вопроса : а откуда это взялось , сразу приходит на ум слово Бог.
Или возьмем ученых, одни идут в микро , а другие в макро и обе линии разбиваются о детский вопрос - а откуда это взялось и галактика и квант. Снова без Бога, как причины всего не обойтись.
В мире есть люди , которым открылся Бог в какой либо форме и они рассказывают нам об этом. Можно поверить в эти рассказы и считать , что Бог есть и жить с учетом этого. Не познавшие но поверившие особо приветствуются Богом , как сказано об этом в НЗ.
И наконец есть пятая , завершающая ситуация в постижении Бога , когда Бог открывается человеку напрямую. Это уже знание и вера отпадает за ненадобностью.
Такого человека уже не сломить- он знает.
Разобрали пять ситуаций Бог-человек. Из этого становиться достаточно понятно , что есть причина всему, источник и это можно назвать словом Бог и не ошибиться.
Ну а как это все бытие выходит из Бога и строит мироздание , это уже другая тема.
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