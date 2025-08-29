Баллада о короле. Песня Юрия Нестеренко на сл. И.Бродского и муз. М.Щербакова("Щит и меч")

Не думаю, что Бродский имел в виду Карла XII (и вообще кого-то конкретного), а Щербаков, когда писал "Щит и меч", вспоминал о Бродском, так что идея соединить этих троих в одном произведении - исключительно моя. И соединяются они, на мой взгляд, просто идеально, вплоть до того, что Карл XII действительно был идейным девственником ("королем без королев"), а текст "Щита и меча" (послушайте, кто не слышал: • Михаил Щербаков - Щит и меч ) перекликается и с "Балладой о короле", и с судьбой Карла.

Текст Бродского в моей редакции:





Жил-был Король, жил-был Король,

Он храбрый был, как лев.

Жил-был Король, жил-был Король,

Король без Королев.

Он, кроме хлеба, ничего

Не ел, не пил вина,

Одна отрада у него

Была: война, война.





И день и ночь в седле, в седле,

И день и ночь с мечом,

Он мчался, мчался по земле,

И кровь лилась ручьем

За ним, за ним, а впереди

Рассветный ореол,

И на закованной груди

Во мгле мерцал орел.





Летели дни, неслись года,

Он не смыкал очей,

О, что гнало его туда,

Где вечный лязг мечей,

О, что гнало его в поход,

Вперед, как лошадь - плеть.

О, что гнало его вперед

Искать огонь и смерть.





И сеять гибель каждый раз,

Топтать чужой посев...

То было что-то выше нас,

То было выше всех.

Враги поймут, глупцы простят,

А кто заучит роль,

Тот страстотерпец, тот солдат,

солдат, мертвец, король.





Гони коней, гони коней,

Богатство, смерть и власть,

Но что на свете есть сильней,

Но что сильней, чем страсть.

Он пред врагами честь свою

И шпагу не сложил,

Он жизнь свою сложил в бою,

Он жизнь свою прожил!





Простись, простись, простимся с ним,

простимся, чья вина,

Что тишь да гладь нужна одним,

Другим нужна война,

И дробь копыт и жизни дробь,

Походные костры,

Одним - удар земли о гроб,

Другим - кларнет зари.





Благодарю Владимира Палта за предоставленные ноты (его проект по публикации нот Щербакова здесь: http://mkshch.com/notes/)