Der Heilige Gral enthüllt - 4/4: Der Heilige Gral ist ein Hoax

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29 views • May 03, 2022





Teil 4 der kleinen Videoreihe ist eine kurze Zusammenfassung des Artikels: "Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!"; während Teil 1 bis 3 erklären, wie und warum es zu der ganzen Spurensuche kam.



Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln aus



"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),

"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und

"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)



Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf:



Einen wichtigen Nachtrag findet die Videoreihe dann im Filmchen "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com Hier wird der sogenannte "Heilige Gral" enttarnt als unheiliger Hoax; mithin die angebliche "Blutlinie Jesu" - eine längst überfällige Entzauberung…Teil 4 der kleinen Videoreihe ist eine kurze Zusammenfassung des Artikels: "Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!"; während Teil 1 bis 3 erklären, wie und warum es zu der ganzen Spurensuche kam.Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln aus"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/ , oder auch auf scribd.comEinen wichtigen Nachtrag findet die Videoreihe dann im Filmchen "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com Keywords davidjesus christusjakobsalomomaria magdalenatemplerkreuzritterheiliges messopferblutliniegottes segengnade

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