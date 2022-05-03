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Der Heilige Gral enthüllt - 4/4: Der Heilige Gral ist ein Hoax
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29 views • May 03, 2022
Hier wird der sogenannte "Heilige Gral" enttarnt als unheiliger Hoax; mithin die angebliche "Blutlinie Jesu" - eine längst überfällige Entzauberung…
Teil 4 der kleinen Videoreihe ist eine kurze Zusammenfassung des Artikels: "Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!"; während Teil 1 bis 3 erklären, wie und warum es zu der ganzen Spurensuche kam.
Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln aus
"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),
"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und
"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)
Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/, oder auch auf scribd.com
Einen wichtigen Nachtrag findet die Videoreihe dann im Filmchen "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com
Teil 4 der kleinen Videoreihe ist eine kurze Zusammenfassung des Artikels: "Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!"; während Teil 1 bis 3 erklären, wie und warum es zu der ganzen Spurensuche kam.
Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln aus
"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),
"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und
"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)
Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/, oder auch auf scribd.com
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