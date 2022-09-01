Vapaamuurarien suunnitelma vuodelta 2005 uusi maailmanjärjestys ja Kiina virus osa 12

Vapaamuurarien suunnitelma vuodelta 2005 uusi maailmanjärjestys ja Kiina virus viimeinen osa 12. Uuden maailmanjärjestyksen valtaeliitti, vapaamuurarit ja illuminaatti uskoo luciferin olevan hyvä jumala ja että Raamatun Jumala olisi paha Jumala. Tästä syystä uuden maailmanjärjestyksen antikristillinen ja diktatuurinen järjestelmä antikristuksen johdolla tulee vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia maailmanlaajuisesti. Ihmiskunnan historian loppumetreillä tullaan käymään ennennäkemätön taistelu Hyvyyden ja pahuuden välillä, joka tulee päättymään pahan voimien häviöön.