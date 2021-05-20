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Jak se dívá na rakovinu farmaceutický průmysl? Jsme oběti našich nemocí?
Názor mám jej jednoznačný.
Nejsme oběti našich nemocí.
Sami jsme si je přizvali do našeho života.
Tudíž sami se s nimi umíme vypořádat.
Od toho nás příroda obdařila tím čemu říká klasická medicína spontánní remise.
Já říkám spíše spontánní uzdravení.
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak (třeba i) následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®