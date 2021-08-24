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Angst-Porno
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34 views • August 24, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mit Angst zur Schlachtbank
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Mit Angst zur Schlachtbank
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Ein Virus wurde noch nie Isoliert, auch wenn immer wieder gerne etwas anderes behauptet wird. Und trotzdem werden die „Kopfkino Angstpornos“ rund um die „unsichtbare Gefahr“ immer gruseliger.
Frei nach dem Zitat „Alle Diktaturen nähren sich aus der Angst der Untertanen.“ von Richard von Weizsäcker, wird die Klaviatur der Angst im seuchengeilen Medienzirkus von den Lockdown-Lobbyisten rauf- und runtergespielt.
“In der nächsten Generation wird es eine pharmakologische Methode geben, um Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und Diktaturen ohne Tränen hervorzubringen, sozusagen die Entwicklung einer Art schmerzloser Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, sodass der Menschheit ihre Freiheiten genommen werden, und sie es sogar genießt.” Aldous Huxley
Angstpornos im seuchengeilen Medienzirkus - eine Sci-Fi-Märchenerzählung mit dem Viren-Zar und Endzeit-Apologeten Karl Lauterbach alias Karlchen Überall.
Mehr zum Thema: https://tinyurl.com/ydm9rz45
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mit Angst zur Schlachtbank
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Frei nach dem Zitat „Alle Diktaturen nähren sich aus der Angst der Untertanen.“ von Richard von Weizsäcker, wird die Klaviatur der Angst im seuchengeilen Medienzirkus von den Lockdown-Lobbyisten rauf- und runtergespielt.
“In der nächsten Generation wird es eine pharmakologische Methode geben, um Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und Diktaturen ohne Tränen hervorzubringen, sozusagen die Entwicklung einer Art schmerzloser Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, sodass der Menschheit ihre Freiheiten genommen werden, und sie es sogar genießt.” Aldous Huxley
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