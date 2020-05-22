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Mika Denissot - Coronavirus - Effondrement économique et Enfumage médiatique
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12 views • May 22, 2020
2 avril : https://www.facebook.com/watch/?v=2259195101048541
Soul in a Mind par Mika Denissot : https://www.facebook.com/watch/soulinamind/
Coronavirus - Effondrement économique et Enfumage médiatique.
Cette video Postée il y a deja 3 semaines a été supprimees de ma chaine YT apres plus de 300 000 vues
ATTENTION les chiffres du coup ne sont pas actualisés mais date d'il y a 3 semaines
je la poste ici en esperant qu'elle tienne...
Le coronavirus ou Covid19, on vous en parle matin, midi et soir en boucle sur toutes les chaînes d'infos et dans tous les médias de masse. et pourtant une météorite bien plus violente nous tombe dessus.
Le mensonge de nos états par un enfumage des Médias en espérant que cela passe inaperçue Pour la scd fois !
Liens :
- Culture banque
https://www.culturebanque.com/banques/classement/banques-francaises/
- Crises, Guerres et CORONAVIRUS | IDRISS ABERKANE : https://youtu.be/loN7mX2gNmk
- Dr Didier Raoult IHU Méditerranée-Infection
Coronavirus : Peur vs data / Chloroquine : Recherche clinique https://youtu.be/pb8Q1yr2cjo
- Charles Sana INSOLENTIAE TV
https://youtu.be/Law7Y6YVz9o
- Cours du Pétrole : https://prixdubaril.com/
- Droit-finances Fond bancaire guarantis
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/975-la-garantie-des-depots-bancaires-en-cas-de-faillite
Soul in a Mind par Mika Denissot : https://www.facebook.com/watch/soulinamind/
Coronavirus - Effondrement économique et Enfumage médiatique.
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ATTENTION les chiffres du coup ne sont pas actualisés mais date d'il y a 3 semaines
je la poste ici en esperant qu'elle tienne...
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