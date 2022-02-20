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9 #СССР #ЛЕНИН #РЕВОЛЮЦИЯ1917
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3 views • February 20, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я В ОБЩИХ ЧЕРТАХ ОБЪЯСНЯЮ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА МИРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И ВОПРОСЫ О СССР 2
ССЫЛКА на интервью Германа Стерлигова https://www.youtube.com/watch?v=OIdSfyJiFg8
Скорость рекомендую ставить на 1.5 и так смотреть и слушать...
ССЫЛКА на само исследование на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ на эти темы: https://youtu.be/Ufj7c5ok_xA
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я В ОБЩИХ ЧЕРТАХ ОБЪЯСНЯЮ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА МИРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И ВОПРОСЫ О СССР 2
ССЫЛКА на интервью Германа Стерлигова https://www.youtube.com/watch?v=OIdSfyJiFg8
Скорость рекомендую ставить на 1.5 и так смотреть и слушать...
ССЫЛКА на само исследование на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ на эти темы: https://youtu.be/Ufj7c5ok_xA
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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