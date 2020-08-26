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Donald Trump - Sommet pour la lutte contre le trafic d'êtres humains
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20 views • August 26, 2020
19 juin 2020 : https://www.facebook.com/FilsDePangolin/videos/192446012090674/
Fils de Pangolin : https://www.facebook.com/FilsDePangolin/
Discours du Président Donald J Trump lors du sommet pour la lutte contre le trafic des êtres humains qui s'est tenu le 31 Janvier 2020 à la Maison Blanche.
Chaine YouTube Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/c/FilsDePangolin
Twitter : @FilsDe_Pangolin #FilsDePangolin
Que penser de ce que défendent les grands médias qui ridiculisent TRUMP et le trainent sans cesse dans la boue ? Que ou qui couvrent-ils ?
Que penser de ceux qui adhèrent à cette diffamation en règle ?
------------------
↓ REGARDEZ D'AUTRES VIDÉOS EN VERSION FRANÇAISE ↓
[VF] Commission judiciaire sur le trafic des enfants
https://youtu.be/KIeUsIFZRMU
[VF] Donald Trump - Décret sur la censure des médias sociaux
https://youtu.be/jDvkV5Iocy4
[VF] Donald Trump - Déclarations sur les émeutes - George Floyd
https://youtu.be/6xC-x24JdGE
[VF] Donald Trump - Le meilleur reste à venir
https://youtu.be/9aBFPUDeX6M
[VF] Des afro-américains dénoncent les émeutes
https://youtu.be/Ok1x3zNTms0
[VF] Des journalistes infiltrent les ANTIFA - Project Veritas
PART 1 : https://youtu.be/FUe3-X0G3jc
PART 2 : https://youtu.be/rjIQLdM4e6Q
[VF] 1980 - Donald Trump interviewé par Rona Barrett
https://youtu.be/H7kTHyMwfO8
[VF] Ce discours de Trump que le médias vous cachent
https://youtu.be/ZHJC6rWLs90
[VF] #ObamaGate - La team Obama n'avait pas de preuve et à fait passer Trump pour un traitre
https://youtu.be/IQvw-YLXO6o
[VF] Interview de Donald Trump CENSURÉ par Facebook - 22 Mai 2020
https://youtu.be/Ql9n_SMKaIs
Fils de Pangolin : https://www.facebook.com/FilsDePangolin/
Discours du Président Donald J Trump lors du sommet pour la lutte contre le trafic des êtres humains qui s'est tenu le 31 Janvier 2020 à la Maison Blanche.
Chaine YouTube Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/c/FilsDePangolin
Twitter : @FilsDe_Pangolin #FilsDePangolin
Que penser de ce que défendent les grands médias qui ridiculisent TRUMP et le trainent sans cesse dans la boue ? Que ou qui couvrent-ils ?
Que penser de ceux qui adhèrent à cette diffamation en règle ?
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↓ REGARDEZ D'AUTRES VIDÉOS EN VERSION FRANÇAISE ↓
[VF] Commission judiciaire sur le trafic des enfants
https://youtu.be/KIeUsIFZRMU
[VF] Donald Trump - Décret sur la censure des médias sociaux
https://youtu.be/jDvkV5Iocy4
[VF] Donald Trump - Déclarations sur les émeutes - George Floyd
https://youtu.be/6xC-x24JdGE
[VF] Donald Trump - Le meilleur reste à venir
https://youtu.be/9aBFPUDeX6M
[VF] Des afro-américains dénoncent les émeutes
https://youtu.be/Ok1x3zNTms0
[VF] Des journalistes infiltrent les ANTIFA - Project Veritas
PART 1 : https://youtu.be/FUe3-X0G3jc
PART 2 : https://youtu.be/rjIQLdM4e6Q
[VF] 1980 - Donald Trump interviewé par Rona Barrett
https://youtu.be/H7kTHyMwfO8
[VF] Ce discours de Trump que le médias vous cachent
https://youtu.be/ZHJC6rWLs90
[VF] #ObamaGate - La team Obama n'avait pas de preuve et à fait passer Trump pour un traitre
https://youtu.be/IQvw-YLXO6o
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