Barbara O'Neill - Compass - Parte 12 - Cataplasmas, parte 2

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En el duodécimo episodio continuamos nuestra sesión práctica centrada en las cataplasmas.
Aprendemos a tratar la inflamación de los tejidos, las heridas, el uso de la consuelda para una rápida
cicatrización, el aceite de ricino para romper los tejidos dañados no deseados, la hidroterapia para
eliminar las astillas y también, las muchas y fantásticas propiedades y usos de la pimienta de cayena.