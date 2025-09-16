Programma Prinsjesdag 2025 – Troonrede, Route, Tijdschema & Livestream

Prinsjesdag 2025 vindt plaats op dinsdag 16 september in Den Haag. Op deze dag spreekt Koning Willem-Alexander de Troonrede uit in de Koninklijke Schouwburg en wordt de Miljoenennota en de Rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. Het officiële programma begint in de ochtend met de aankomst van Kamerleden, gevolgd door de Koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde.

