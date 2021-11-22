Выжить в любой момент. Тревожный чемоданчик. Через сколько дней или может быть месяцев он вам понадобится؟..

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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"Выжить в любой момент. Тревожный чемоданчик.
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЛИ МЕСЯЦЕВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЗЯТЬ «ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК» И ВЫЙТИ ИЗ ДОМА ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ?!" Уйти самому, или нескольким, семьёй. Например, избежать смертельной принудительной «вакцинации-чипизации». Или даже просто от внезапно начавшейся войны, угрозы принудительной «эвакуации» населения (ликвидации к контрационных лагерях, так сказать, ковид-лагерях), и т.д. https://youtu.be/1MS8w69umwg
Определение: «Тревожный чемоданчик – это заранее подготовленный комплект вещей, которые собраны в рюкзаке. При любой чрезвычайной ситуации его можно быстро достать и проследовать из места жилища куда потребуется для выживания, спасения, чтобы переждать опасность, и т.д.».
«Поражающие факторы вакцинации» — читать статью https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).
«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii
«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).
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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta